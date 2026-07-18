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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cheems, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cheems, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Cheems (CHEEMS) Hari Ini

Analisis Teknis Cheems (CHEEMS) Hari Ini

Halaman Analisis Cheems menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHEEMS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cheems di bawah ini.

Perubahan Harga Cheems (CHEEMS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0000004637---2.40%-3.06%-23.79%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cheems

Indikator Teknikal Cheems

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cheems di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 10
Netral 0
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0000004679
0.0000004677
R2
0.0000004677
0.0000004675
R1
0.0000004675
0.0000004674
PP
0.0000004673
0.0000004673
S1
0.0000004671
0.0000004671
S2
0.0000004669
0.000000467
S3
0.0000004666
0.0000004669

Sinyal Pasar Cheems

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$1.87 M
$1.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cheems

Aliran Masuk BersihHarga CHEEMSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Cheems (CHEEMS) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CHEEMS/USDT
$0.0000004637
$0.0000004637$0.0000004637
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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