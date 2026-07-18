Analisis Teknis Cheems (CHEEMS) Hari Ini Halaman Analisis Cheems menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHEEMS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cheems di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cheems (CHEEMS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0000004637 -- -2.40% -3.06% -23.79%

Indikator Teknikal Cheems

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cheems di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 10 Netral 0 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0000004679 0.0000004677 R2 0.0000004677 0.0000004675 R1 0.0000004675 0.0000004674 PP 0.0000004673 0.0000004673 S1 0.0000004671 0.0000004671 S2 0.0000004669 0.000000467 S3 0.0000004666 0.0000004669

Sinyal Pasar Cheems Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.08M $1.87 M $1.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cheems Aliran Masuk Bersih Harga CHEEMSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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