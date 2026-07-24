Tabel Konversi Cheqd ke Taka Bangladesh

Tabel Konversi CHEQ ke BDT

Tabel Konversi BDT ke CHEQ

  • 1 CHEQ
    0.235655 BDT
  • 5 CHEQ
    1.18 BDT
  • 10 CHEQ
    2.36 BDT
  • 50 CHEQ
    11.78 BDT
  • 100 CHEQ
    23.57 BDT
  • 1,000 CHEQ
    235.65 BDT
  • 5,000 CHEQ
    1,178.27 BDT
  • 10,000 CHEQ
    2,356.55 BDT
  • 1 BDT
    4.243 CHEQ
  • 5 BDT
    21.21 CHEQ
  • 10 BDT
    42.43 CHEQ
  • 50 BDT
    212.1 CHEQ
  • 100 BDT
    424.3 CHEQ
  • 1,000 BDT
    4,243 CHEQ
  • 5,000 BDT
    21,217 CHEQ
  • 10,000 BDT
    42,434 CHEQ

Harga dan Statistik Pasar Cheqd dalam Taka Bangladesh

Cheqd (CHEQ) saat ini diperdagangkan seharga Tk‎ 0.235655 BDT , yang mencerminkan perubahan -1.99% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk‎3.67M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk‎152.91M BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cheqd Harga khusus dari kami.

79.15B BDT

Suplai Peredaran

3.67M

Volume Trading 24 Jam

152.91M BDT

Kapitalisasi Pasar

-1.99%

Perubahan Harga (1 Hari)

Tk 0.001954

High 24 Jam

Tk 0.001816

Low 24 Jam

Grafik tren CHEQ ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cheqd terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cheqd saat ini.

Ringkasan Konversi CHEQ ke BDT

Per | 1 CHEQ = 0.235655 BDT | 1 BDT = 4.243 CHEQ

  • Kurs untuk 1 CHEQ ke BDT hari ini adalah 0.235655 BDT.

  • Pembelian 5 CHEQ akan dikenai biaya 1.18 BDT, sedangkan 10 CHEQ memiliki nilai 2.36 BDT.

  • 1 BDT dapat di-trade dengan 4.243 CHEQ.

  • 50 BDT dapat dikonversi ke 212.1 CHEQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 CHEQ ke BDT telah berubah sebesar +0.36% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.99%, sehingga mencapai high senilai 0.240705 BDT dan low senilai 0.223706 BDT.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHEQ adalah 0.35342 BDT yang menunjukkan perubahan -33.11% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, CHEQ telah berubah sebesar -0.110744 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -31.76% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHEQ ke BDT

Dalam 24 jam terakhir, Cheqd (CHEQ) telah berfluktuasi antara 0.223706 BDT dan 0.240705 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.219271 BDT dan high 0.244031 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHEQ ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighTk 0Tk 0Tk 0Tk 0
LowTk 0Tk 0Tk 0Tk 0
Rata-rataTk 0Tk 0Tk 0Tk 0
Volatilitas+7.48%+10.38%+42.62%+95.95%
Perubahan+4.33%-0.51%-33.31%-31.60%

Prakiraan Harga Cheqd dalam BDT untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Cheqd dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHEQ ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga CHEQ untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Cheqd dapat mencapai sekitar Tk‎0.247437 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga CHEQ untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, CHEQ mungkin naik menjadi sekitar Tk‎0.28644 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cheqd kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Cheqd

Ringkasan Taka Bangladesh

Statistik Pasar CHEQ ke BDT

Tk 0.23799516547327119984
Tk 0.23799516547327119984Tk 0.23799516547327119984

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1,269,692,454

CHEQ

Kurs CHEQ ke BDT Saat Ini

Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah Tk 0.23799516547327119984, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke BDT saat ini adalah Tk 0.23799516547327119984 per CHEQ.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Taka Bangladesh adalah mata uang resmi Republik Rakyat Bangladesh, sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Mata uang ini biasanya dilambangkan dengan simbol "৳" atau "Tk" dan diterbitkan oleh Bank Bangladesh, bank sentral negara tersebut. Istilah "taka" berasal dari kata Sanskerta "tank," yang berarti "uang."

Sebagai bagian integral dari struktur ekonomi negara, Taka memainkan peran penting dalam semua transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari untuk pertukaran barang dan jasa serta merupakan alat penting bagi kelancaran perekonomian Bangladesh. Taka digunakan dalam berbagai transaksi moneter, mulai dari pembelian lokal skala kecil hingga perdagangan internasional skala besar.

Taka Bangladesh selanjutnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut "poisha." Terdapat 100 poisha dalam satu Taka, mirip dengan cara banyak mata uang global lainnya dibagi menjadi subunit. Koin dan uang kertas Taka mencerminkan budaya dan warisan kaya negara ini, dengan desain yang menampilkan tokoh-tokoh sejarah dan landmark-landmark terkenal.

Nilai Taka, seperti halnya mata uang lainnya, fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk inflasi, stabilitas ekonomi, dan permintaan pasar. Bank sentral, Bank Bangladesh, bertanggung jawab menerapkan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Taka dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Di pasar keuangan global, Taka diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lainnya. Nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan indikator ekonomi dan kondisi pasar. Nilai Taka terhadap mata uang lain dapat memengaruhi neraca perdagangan negara, karena mempengaruhi harga impor dan ekspor.

Secara keseluruhan, Taka Bangladesh bukan hanya sebagai alat tukar atau ukuran nilai, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Mata uang ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Bangladesh, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun luar negeri.

Pasangan Perdagangan CHEQ yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
CHEQ/USDT
CHEQ/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHEQ, yang mencakup pasar tempat Cheqd dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHEQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHEQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cheqd untuk perdagangan strategis.

Beli Cheqd dengan BDT dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

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    Deposit BDT

    Danai akun Anda dengan BDT menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Cheqd, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan BDT yang telah didepositkan.

CHEQ dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Cheqd (CHEQ) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Cheqd

  • Harga Saat Ini (USD): $0.001913
  • Perubahan 7 Hari: ‎+0.36%
  • Tren 30 Hari: ‎-33.11%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari CHEQ, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHEQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD CHEQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHEQ] [CHEQ ke USD]

Taka Bangladesh (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (BDT/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena CHEQ biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam BDT vs. USD memengaruhi kurs CHEQ ke BDT.
  • BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHEQ yang sama.
  • BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs CHEQ ke BDT?

Kurs antara Cheqd (CHEQ) dan Taka Bangladesh (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHEQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHEQ ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHEQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Cheqd, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHEQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.

Konversikan CHEQ ke BDT Seketika

Gunakan konverter CHEQ ke BDT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs CHEQ ke BDT di Indonesia?

    Kurs CHEQ ke BDT di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CHEQ (sering kali dalam BDT) yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs CHEQ ke BDT sering berubah di Indonesia?

    Kurs CHEQ ke BDT sering berubah karena CHEQ dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs CHEQ ke BDT di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs CHEQ ke BDT dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs CHEQ ke BDT mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CHEQ ke BDT atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CHEQ ke BDT dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren CHEQ terhadap BDT seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CHEQ ke BDT di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs meskipun CHEQ tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHEQ ke BDT?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CHEQ ke BDT.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs CHEQ ke BDT dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHEQ keBDT wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHEQ ke BDT sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CHEQ, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi CHEQ ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga CHEQ ke BDT target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CHEQ dan BDT di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CHEQ dan BDT.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi CHEQ ke BDT dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CHEQ dan BDT. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah CHEQ ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga CHEQ dalam BDT atau stablecoin. CHEQ ke BDT berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs CHEQ ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BDT dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs CHEQ ke BDT yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli Cheqd dengan MEXC?

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.