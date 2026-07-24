Tabel Konversi Cheqd ke Dolar Jamaika
Tabel Konversi CHEQ ke JMD
Tabel Konversi JMD ke CHEQ
- 1 CHEQ0.301909 JMD
- 5 CHEQ1.51 JMD
- 10 CHEQ3.02 JMD
- 50 CHEQ15.1 JMD
- 100 CHEQ30.19 JMD
- 1,000 CHEQ301.91 JMD
- 5,000 CHEQ1,509.55 JMD
- 10,000 CHEQ3,019.09 JMD
- 1 JMD3.312 CHEQ
- 5 JMD16.56 CHEQ
- 10 JMD33.12 CHEQ
- 50 JMD165.6 CHEQ
- 100 JMD331.2 CHEQ
- 1,000 JMD3,312 CHEQ
- 5,000 JMD16,561 CHEQ
- 10,000 JMD33,122 CHEQ
Cheqd (CHEQ) saat ini diperdagangkan seharga J$ 0.301909 JMD , yang mencerminkan perubahan -2.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai J$4.62M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar J$200.27M JMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cheqd Harga khusus dari kami.
101.56B JMD
Suplai Peredaran
4.62M
Volume Trading 24 Jam
200.27M JMD
Kapitalisasi Pasar
-2.15%
Perubahan Harga (1 Hari)
J$ 0.001972
High 24 Jam
J$ 0.001816
Low 24 Jam
Grafik tren CHEQ ke JMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cheqd terhadap JMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cheqd saat ini.
Ringkasan Konversi CHEQ ke JMD
Per | 1 CHEQ = 0.301909 JMD | 1 JMD = 3.312 CHEQ
Kurs untuk 1 CHEQ ke JMD hari ini adalah 0.301909 JMD.
Pembelian 5 CHEQ akan dikenai biaya 1.51 JMD, sedangkan 10 CHEQ memiliki nilai 3.02 JMD.
1 JMD dapat di-trade dengan 3.312 CHEQ.
50 JMD dapat dikonversi ke 165.6 CHEQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHEQ ke JMD telah berubah sebesar +1.75% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.15%, sehingga mencapai high senilai 0.311709 JMD dan low senilai 0.287051 JMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHEQ adalah 0.446699 JMD yang menunjukkan perubahan -31.72% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHEQ telah berubah sebesar -0.13578 JMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -30.35% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHEQ ke JMD
Dalam 24 jam terakhir, Cheqd (CHEQ) telah berfluktuasi antara 0.287051 JMD dan 0.311709 JMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.28136 JMD dan high 0.313132 JMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHEQ ke JMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|Low
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|Rata-rata
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|Volatilitas
|+8.34%
|+10.38%
|+42.62%
|+95.95%
|Perubahan
|+6.72%
|+1.76%
|-31.78%
|-30.04%
Prakiraan Harga Cheqd dalam JMD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Cheqd dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHEQ ke JMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHEQ untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Cheqd dapat mencapai sekitar J$0.317005 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHEQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHEQ mungkin naik menjadi sekitar J$0.366973 JMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cheqd kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Cheqd
Ringkasan Dolar Jamaika
Statistik Pasar CHEQ ke JMD
1,269,692,454
CHEQ
Kurs CHEQ ke JMD Saat Ini
Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah J$ 0.3117094871355505704, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke JMD saat ini adalah J$ 0.3117094871355505704 per CHEQ.
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Dolar Jamaika (JMD), yang didirikan pada tahun 1969, tidak hanya berfungsi sebagai mata uang negara Jamaika, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi dan keunikan budaya negara tersebut pasca kemerdekaan. Dolar Jamaika sering disingkat menjadi JMD dan dilambangkan dengan tanda "$". Mata uang ini diperkenalkan pada tanggal 30 Januari 1969 sebagai pengganti Pound Jamaika. Perubahan ini sejalan dengan langkah Jamaika menuju desimalisasi, sebuah langkah penting setelah negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1962. Pergeseran ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi Jamaika dan memutuskan ikatan dengan masa kolonialnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, Dolar Jamaika digunakan untuk upah, harga, dan layanan, serta memainkan peran sentral dalam membentuk perekonomian negara. Desain Dolar Jamaika merupakan penghormatan terhadap sejarah kaya dan keragaman budaya negara tersebut. Uang kertas dan koin Dolar Jamaika menggambarkan potret para pahlawan nasional, seperti Marcus Garvey dan Nanny of the Maroons, serta menampilkan landmark dan pemandangan ikonik yang merepresentasikan keindahan alam Jamaika, seperti Air Terjun Dunn's River. Desain-desain ini senantiasa mengingatkan kita akan warisan bangga dan keajaiban alam Jamaika.
Bank of Jamaica mengelola Dolar Jamaika, yang telah menghadapi tantangan seperti inflasi dan devaluasi. Kebijakan moneter bank sentral dirancang untuk menstabilkan mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional, sehingga memastikan stabilitas ekonomi domestik.
Dolar Jamaika merupakan bagian integral dari perekonomian pulau ini, yang ditandai oleh sektor pariwisata, ekspor bauksit/alumina, dan pertanian. Sebagai medium pertukaran utama, Dolar Jamaika memungkinkan perdagangan dan komersial, serta memainkan peran kunci dalam aktivitas ekonomi negara. Nilai tukar Dolar Jamaika memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, terutama bagi ekspor utama Jamaika dan industri pariwisata. Nilai tukar yang stabil dan kompetitif sangat penting untuk menjaga daya tarik ekspor Jamaika dan sektor pariwisata.
Pengiriman uang dari warga Jamaika yang tinggal di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Dana-dana ini, yang dikonversi ke Dolar Jamaika, mendukung banyak keluarga dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Penggunaan Dolar Jamaika juga meluas ke dunia digital; data pertukaran kripto-ke-fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke JMD. Informasi ini merupakan bukti jangkauan mata uang tersebut dan perannya dalam ekosistem keuangan global.
Sebagai kesimpulan, Dolar Jamaika lebih dari sekadar mata uang; ia merupakan simbol perjalanan Jamaika menuju kemandirian ekonomi sekaligus perayaan identitas budayanya. Dolar Jamaika memainkan peran krusial dalam perekonomian negara, perdagangan internasional, serta kehidupan masyarakatnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengelolaan dan stabilitasnya sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan negara ini.
Pasangan Perdagangan CHEQ yang Tersedia di MEXC
Spot
CHEQ/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHEQ, yang mencakup pasar tempat Cheqd dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHEQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHEQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cheqd untuk perdagangan strategis.
Beli Cheqd dengan JMD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit JMD
Danai akun Anda dengan JMD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Cheqd
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Cheqd, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan JMD yang telah didepositkan.
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CHEQ dan JMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cheqd (CHEQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cheqd
- Harga Saat Ini (USD): $0.00191
- Perubahan 7 Hari: +1.75%
- Tren 30 Hari: -31.72%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHEQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JMD, harga USD CHEQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHEQ] [CHEQ ke USD]
Dolar Jamaika (JMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JMD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHEQ yang sama.
- JMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CHEQ ke JMD?
Kurs antara Cheqd (CHEQ) dan Dolar Jamaika (JMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHEQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHEQ ke JMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JMD. Ketika JMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHEQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cheqd, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHEQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JMD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CHEQ ke JMD di Indonesia?
Kurs CHEQ ke JMD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CHEQ (sering kali dalam JMD) yang dikonversi ke JMD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CHEQ ke JMD sering berubah di Indonesia?
Kurs CHEQ ke JMD sering berubah karena CHEQ dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CHEQ ke JMD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CHEQ ke JMD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CHEQ ke JMD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CHEQ ke JMD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CHEQ ke JMD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CHEQ terhadap JMD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CHEQ ke JMD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan JMD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CHEQ tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHEQ ke JMD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CHEQ ke JMD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CHEQ ke JMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHEQ keJMD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHEQ ke JMD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CHEQ, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHEQ ke JMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CHEQ ke JMD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CHEQ dan JMD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CHEQ dan JMD.
Apa perbedaan antara mengonversi CHEQ ke JMD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CHEQ dan JMD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CHEQ ke JMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CHEQ dalam JMD atau stablecoin. CHEQ ke JMD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CHEQ ke JMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. JMD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHEQ ke JMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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