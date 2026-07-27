Tabel Konversi Cheqd ke Riel Kamboja
Tabel Konversi CHEQ ke KHR
Tabel Konversi KHR ke CHEQ
- 1 CHEQ7.55 KHR
- 5 CHEQ37.73 KHR
- 10 CHEQ75.47 KHR
- 50 CHEQ377.35 KHR
- 100 CHEQ754.7 KHR
- 1,000 CHEQ7,546.98 KHR
- 5,000 CHEQ37,734.9 KHR
- 10,000 CHEQ75,469.81 KHR
- 1 KHR0.1325 CHEQ
- 5 KHR0.6625 CHEQ
- 10 KHR1.325 CHEQ
- 50 KHR6.625 CHEQ
- 100 KHR13.25 CHEQ
- 1,000 KHR132.5 CHEQ
- 5,000 KHR662.5 CHEQ
- 10,000 KHR1,325 CHEQ
Cheqd (CHEQ) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 7.55 KHR , yang mencerminkan perubahan -4.89% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛93.46M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛4.85B KHR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cheqd Harga khusus dari kami.
2.58T KHR
Suplai Peredaran
93.46M
Volume Trading 24 Jam
4.85B KHR
Kapitalisasi Pasar
-4.89%
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 0.002185
High 24 Jam
៛ 0.001881
Low 24 Jam
Grafik tren CHEQ ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cheqd terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cheqd saat ini.
Ringkasan Konversi CHEQ ke KHR
Per | 1 CHEQ = 7.55 KHR | 1 KHR = 0.1325 CHEQ
Kurs untuk 1 CHEQ ke KHR hari ini adalah 7.55 KHR.
Pembelian 5 CHEQ akan dikenai biaya 37.73 KHR, sedangkan 10 CHEQ memiliki nilai 75.47 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 0.1325 CHEQ.
50 KHR dapat dikonversi ke 6.625 CHEQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHEQ ke KHR telah berubah sebesar +4.14% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.89%, sehingga mencapai high senilai 8.76 KHR dan low senilai 7.54 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHEQ adalah 10.87 KHR yang menunjukkan perubahan -30.57% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHEQ telah berubah sebesar -2.43 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -24.38% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHEQ ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, Cheqd (CHEQ) telah berfluktuasi antara 7.54 KHR dan 8.76 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7.13 KHR dan high 8.76 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHEQ ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Low
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Rata-rata
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Volatilitas
|+15.00%
|+22.23%
|+41.56%
|+109.17%
|Perubahan
|-7.05%
|+3.35%
|-30.56%
|-23.91%
Prakiraan Harga Cheqd dalam KHR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Cheqd dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHEQ ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHEQ untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Cheqd dapat mencapai sekitar ៛7.92 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHEQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHEQ mungkin naik menjadi sekitar ៛9.17 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cheqd kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Cheqd
Ringkasan Riel Kamboja
Statistik Pasar CHEQ ke KHR
1,269,692,454
CHEQ
Kurs CHEQ ke KHR Saat Ini
Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah ៛ 7.5469806688382802885, dengan perubahan 4.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke KHR saat ini adalah ៛ 7.5469806688382802885 per CHEQ.
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Riel Kamboja (KHR), yang diperkenalkan kembali pada tahun 1980, tidak hanya berfungsi sebagai mata uang resmi Kamboja, tetapi juga sebagai lambang representatif dari sejarah negara ini yang penuh tantangan serta perjalanan berkelanjutan menuju pemulihan ekonomi. Mata uang ini, yang sering disingkat KHR dan dilambangkan dengan simbol ៛, melambangkan langkah besar dalam pemulihan Kamboja setelah bertahun-tahun mengalami konflik, termasuk dampak dahsyat dari rezim Khmer Merah. Pembaruan penggunaan Riel merupakan langkah strategis yang bertujuan memupuk rasa normalitas dan stabilitas ekonomi di sebuah negara yang berusaha bangkit kembali dari reruntuhan perang dan konflik.
Dalam kehidupan sehari-hari warga Kamboja, Riel memainkan peran penting. Meskipun Dolar AS banyak digunakan, Riel tetap menjadi mata uang utama untuk transaksi lokal, terutama di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya tinggal. Situasi dual-mata uang ini merupakan aspek unik dalam perekonomian Kamboja, di mana Riel melambangkan kedaulatan nasional, sementara Dolar AS memfasilitasi transaksi internasional. Riel sangat penting untuk upah, harga, dan layanan; signifikansnya bahkan melampaui fungsi ekonominya, melambangkan ketahanan dan kemandirian rakyat Kamboja.
Bank Nasional Kamboja, otoritas yang mengeluarkan Riel, memiliki tanggung jawab berat untuk menjaga stabilitas mata uang ini di tengah berbagai isu seperti inflasi. Kebijakan moneter bank sentral bertujuan menstabilkan Riel, faktor penting untuk mendorong investasi dan mempertahankan kepercayaan ekonomi baik bagi penduduk lokal maupun investor internasional. Stabilitas Riel sangat krusial bagi perekonomian domestik, terutama mengingat Kamboja sebagian besar adalah negara agraris yang didukung oleh sektor industri garmen, pariwisata, dan sektor jasa yang berkembang pesat.
Nilai Riel juga memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Hal ini terutama berlaku bagi ekspor Kamboja yang mencakup tekstil, beras, dan karet. Menjaga nilai Riel agar stabil sangat penting untuk memastikan harga ekspor tetap kompetitif dan menarik investasi asing, sehingga berkontribusi secara fundamental terhadap kesehatan ekonomi Kamboja secara keseluruhan.
Aspek penting lainnya dalam perekonomian Kamboja adalah remitansi dari warga Kamboja yang bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Thailand dan Korea Selatan. Remitansi ini, yang biasanya dikonversi menjadi Riel saat tiba di Kamboja, menyediakan sumber pendapatan vital bagi banyak keluarga dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Aliran dana ini mendukung ekonomi rumah tangga sekaligus turut memperkuat stabilitas keuangan negara.
Akhirnya, Riel Kamboja juga berperan dalam ekonomi digital. Sebagai contoh, data pertukaran kripto- fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang Zerebro yang paling populer adalah ZEREBRO terhadap KHR. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam ranah mata uang digital pun, Riel tetap mempertahankan signifikansnya, menggarisbawahi ketahanan dan kemampuan adaptasinya dalam menghadapi lanskap ekonomi yang terus berkembang.
Sebagai penutup, Riel Kamboja, dengan gambaran hidupnya yang mencerminkan warisan budaya dan alam negara ini, berfungsi sebagai media transaksi keuangan sekaligus pengingat akan sejarah kaya dan ketahanan Kamboja. Perannya dalam perekonomian domestik maupun internasional sangat penting, karena Riel melambangkan kedaulatan nasional, memfasilitasi perdagangan, dan mendukung stabilitas ekonomi. Meski menghadapi berbagai tantangan, Riel tetap menjadi bukti nyata dari perjalanan Kamboja yang terus berlanjut menuju pemulihan ekonomi.
Pasangan Perdagangan CHEQ yang Tersedia di MEXC
Spot
CHEQ/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHEQ, yang mencakup pasar tempat Cheqd dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHEQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHEQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cheqd untuk perdagangan strategis.
Beli Cheqd dengan KHR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit KHR
Danai akun Anda dengan KHR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Cheqd
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Cheqd, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan KHR yang telah didepositkan.
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CHEQ dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cheqd (CHEQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cheqd
- Harga Saat Ini (USD): $0.001883
- Perubahan 7 Hari: +4.14%
- Tren 30 Hari: -30.57%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHEQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD CHEQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHEQ] [CHEQ ke USD]
Riel Kamboja (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHEQ yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CHEQ ke KHR?
Kurs antara Cheqd (CHEQ) dan Riel Kamboja (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHEQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHEQ ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHEQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cheqd, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHEQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CHEQ ke KHR di Indonesia?
Kurs CHEQ ke KHR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CHEQ (sering kali dalam KHR) yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CHEQ ke KHR sering berubah di Indonesia?
Kurs CHEQ ke KHR sering berubah karena CHEQ dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CHEQ ke KHR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CHEQ ke KHR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CHEQ ke KHR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CHEQ ke KHR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CHEQ ke KHR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CHEQ terhadap KHR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CHEQ ke KHR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs meskipun CHEQ tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHEQ ke KHR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CHEQ ke KHR.
Dapatkah saya membandingkan kurs CHEQ ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHEQ keKHR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHEQ ke KHR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CHEQ, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHEQ ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CHEQ ke KHR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CHEQ dan KHR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CHEQ dan KHR.
Apa perbedaan antara mengonversi CHEQ ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CHEQ dan KHR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CHEQ ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CHEQ dalam KHR atau stablecoin. CHEQ ke KHR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CHEQ ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. KHR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHEQ ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.