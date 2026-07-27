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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Just a chill guy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Just a chill guy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Just a chill guy (CHILLGUY) Hari Ini

Analisis Teknis Just a chill guy (CHILLGUY) Hari Ini

Halaman Analisis Just a chill guy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHILLGUY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Just a chill guy di bawah ini.

Perubahan Harga Just a chill guy (CHILLGUY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.010626--+11.26%+27.39%-4.99%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Just a chill guy

Indikator Teknikal Just a chill guy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Just a chill guy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 6
Beli 12
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01065
0.01064
R2
0.01064
0.01063
R1
0.01063
0.01063
PP
0.01062
0.01062
S1
0.01061
0.01061
S2
0.0106
0.01061
S3
0.01059
0.0106

Sinyal Pasar Just a chill guy

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.51M
$6.51 M
$7.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.26 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.70 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.69 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Just a chill guy

Aliran Masuk BersihHarga CHILLGUYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.10 M0.01
2026-07-26-$0.12 M0.01
2026-07-25-$0.13 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01
2026-07-23-$0.02 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Just a chill guy (CHILLGUY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Just a chill guy secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CHILLGUY/USDT
$0.010626
$0.010626$0.010626
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CHILLGUY = 0.010626 USD

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