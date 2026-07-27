Analisis Teknis Just a chill guy (CHILLGUY) Hari Ini Halaman Analisis Just a chill guy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHILLGUY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Just a chill guy di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Just a chill guy (CHILLGUY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.010626 -- +11.26% +27.39% -4.99%

Indikator Teknikal Just a chill guy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Just a chill guy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 6 Beli 12 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01065 0.01064 R2 0.01064 0.01063 R1 0.01063 0.01063 PP 0.01062 0.01062 S1 0.01061 0.01061 S2 0.0106 0.01061 S3 0.01059 0.0106

Sinyal Pasar Just a chill guy Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.51M $6.51 M $7.03 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.26 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.70 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.69 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Just a chill guy Aliran Masuk Bersih Harga CHILLGUYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.10 M 0.01 2026-07-26 -$0.12 M 0.01 2026-07-25 -$0.13 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 2026-07-23 -$0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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