Analisis Teknis tokenbot (CLANKER) Hari Ini Halaman Analisis tokenbot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CLANKER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis tokenbot di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga tokenbot (CLANKER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $13.61 -- -0.95% -13.26% -43.49%

Indikator Teknikal Tokenbot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tokenbot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 13.6133 13.6066 R2 13.6066 13.6028 R1 13.6033 13.6004 PP 13.5966 13.5966 S1 13.5933 13.5928 S2 13.5866 13.5904 S3 13.5833 13.5866

Sinyal Pasar Tokenbot Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $1.50 M $1.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Tokenbot Aliran Masuk Bersih Harga CLANKERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.01 M 13.57 2026-07-26 $0.00 M 12.99 2026-07-25 -$0.01 M 12.90 2026-07-24 $0.01 M 12.92 2026-07-23 $0.02 M 13.57 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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