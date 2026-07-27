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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tokenbot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Tokenbot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis tokenbot (CLANKER) Hari Ini

Analisis Teknis tokenbot (CLANKER) Hari Ini

Halaman Analisis tokenbot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CLANKER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis tokenbot di bawah ini.

Perubahan Harga tokenbot (CLANKER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$13.61---0.95%-13.26%-43.49%
Ketahui selengkapnya tentang Harga tokenbot

Indikator Teknikal Tokenbot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Tokenbot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
13.6133
13.6066
R2
13.6066
13.6028
R1
13.6033
13.6004
PP
13.5966
13.5966
S1
13.5933
13.5928
S2
13.5866
13.5904
S3
13.5833
13.5866

Sinyal Pasar Tokenbot

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$1.50 M
$1.62 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Tokenbot

Aliran Masuk BersihHarga CLANKERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.01 M13.57
2026-07-26$0.00 M12.99
2026-07-25-$0.01 M12.90
2026-07-24$0.01 M12.92
2026-07-23$0.02 M13.57

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar tokenbot (CLANKER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume tokenbot secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CLANKER/USDT
$13.61
$13.61$13.61
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CLANKER = 13.61 USD

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