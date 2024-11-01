Analisis Teknis Yei Finance (CLO) Hari Ini Halaman Analisis Yei Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yei Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Yei Finance (CLO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.12034 -- -12.81% -19.72% -7.53%

Indikator Teknikal Yei Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yei Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 5 Beli 12 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 3 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1206 0.1206 R2 0.1206 0.1206 R1 0.1206 0.1206 PP 0.1206 0.1206 S1 0.1206 0.1206 S2 0.1206 0.1206 S3 0.1206 0.1206

Sinyal Pasar Yei Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.53M $6.37 M $6.90 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.52 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.51 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Yei Finance Aliran Masuk Bersih Harga CLOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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