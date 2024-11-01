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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yei Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yei Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Yei Finance (CLO) Hari Ini

Analisis Teknis Yei Finance (CLO) Hari Ini

Halaman Analisis Yei Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yei Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Yei Finance (CLO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.12034---12.81%-19.72%-7.53%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Yei Finance

Indikator Teknikal Yei Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yei Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 5
Beli 12
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 3Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1206
0.1206
R2
0.1206
0.1206
R1
0.1206
0.1206
PP
0.1206
0.1206
S1
0.1206
0.1206
S2
0.1206
0.1206
S3
0.1206
0.1206

Sinyal Pasar Yei Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.53M
$6.37 M
$6.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.52 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.51 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Yei Finance

Aliran Masuk BersihHarga CLOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Yei Finance (CLO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Yei Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CLO/USDT
$0.12034
$0.12034$0.12034
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CLO = 0.12034 USD

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