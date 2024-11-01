Analisis Teknis ChainOpera AI (COAI) Hari Ini Halaman Analisis ChainOpera AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ChainOpera AI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ChainOpera AI (COAI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3247 -- +0.46% +15.75% -6.30%

Indikator Teknikal ChainOpera AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ChainOpera AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3251 0.3251 R2 0.3251 0.325 R1 0.325 0.325 PP 0.325 0.325 S1 0.3249 0.3249 S2 0.3249 0.3249 S3 0.3248 0.3249

Sinyal Pasar ChainOpera AI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.68M $6.30 M $5.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.24 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.09M Pembelian Aktif 7 Hari $1.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ChainOpera AI Aliran Masuk Bersih Harga COAIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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