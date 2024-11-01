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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ChainOpera AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ChainOpera AI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ChainOpera AI (COAI) Hari Ini

Analisis Teknis ChainOpera AI (COAI) Hari Ini

Halaman Analisis ChainOpera AI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COAI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ChainOpera AI di bawah ini.

Perubahan Harga ChainOpera AI (COAI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3247--+0.46%+15.75%-6.30%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ChainOpera AI

Indikator Teknikal ChainOpera AI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ChainOpera AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3251
0.3251
R2
0.3251
0.325
R1
0.325
0.325
PP
0.325
0.325
S1
0.3249
0.3249
S2
0.3249
0.3249
S3
0.3248
0.3249

Sinyal Pasar ChainOpera AI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.68M
$6.30 M
$5.62 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.24 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.20 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.09M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ChainOpera AI

Aliran Masuk BersihHarga COAIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ChainOpera AI (COAI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ChainOpera AI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COAI/USDT
$0.3247
$0.3247$0.3247
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 COAI = 0.3247 USD

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