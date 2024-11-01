Analisis Teknis ChainOpera AI (COAI) Hari Ini
Perubahan Harga ChainOpera AI (COAI)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.3247
|--
|+0.46%
|+15.75%
|-6.30%
Indikator Teknikal ChainOpera AI
Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ChainOpera AI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.
|Moving Averages:
|Strong Sell
|Jual 13
|Netral 1
|Beli 0
|Indikator Teknis:
|Beli
|Jual 4
|Netral 1
|Beli 7
Sinyal Pasar ChainOpera AI
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
Aliran Modal ChainOpera AI
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.