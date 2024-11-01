Analisis Teknis Collect on Fanable (COLLECT) Hari Ini Halaman Analisis Collect on Fanable menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COLLECT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Collect on Fanable di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Collect on Fanable (COLLECT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04981 -- +7.07% +7.55% +67.54%

Indikator Teknikal Collect on Fanable

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Collect on Fanable di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 1 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05012 0.05009 R2 0.05009 0.05007 R1 0.05006 0.05005 PP 0.05003 0.05003 S1 0.05 0.05001 S2 0.04997 0.04999 S3 0.04994 0.04997

Sinyal Pasar Collect on Fanable Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.27M $3.05 M $3.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.42 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Collect on Fanable Aliran Masuk Bersih Harga COLLECTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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