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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Collect on Fanable, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Collect on Fanable, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Collect on Fanable (COLLECT) Hari Ini

Analisis Teknis Collect on Fanable (COLLECT) Hari Ini

Halaman Analisis Collect on Fanable menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COLLECT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Collect on Fanable di bawah ini.

Perubahan Harga Collect on Fanable (COLLECT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04981--+7.07%+7.55%+67.54%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Collect on Fanable

Indikator Teknikal Collect on Fanable

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Collect on Fanable di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 1
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05012
0.05009
R2
0.05009
0.05007
R1
0.05006
0.05005
PP
0.05003
0.05003
S1
0.05
0.05001
S2
0.04997
0.04999
S3
0.04994
0.04997

Sinyal Pasar Collect on Fanable

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.27M
$3.05 M
$3.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Collect on Fanable

Aliran Masuk BersihHarga COLLECTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Collect on Fanable Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Collect on Fanable (COLLECT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Collect on Fanable secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COLLECT/USDT
$0.04981
$0.04981$0.04981
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 COLLECT = 0.04981 USD

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