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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cookie DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cookie DAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Cookie DAO (COOKIE) Hari Ini

Analisis Teknis Cookie DAO (COOKIE) Hari Ini

Halaman Analisis Cookie DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COOKIE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cookie DAO di bawah ini.

Perubahan Harga Cookie DAO (COOKIE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.009032--+3.56%+11.42%-45.30%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cookie DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cookie DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 6
Netral 15
Beli 5
Moving Averages:NetralJual 5Netral 8Beli 1
Indikator Teknis:NetralJual 1Netral 7Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00905
0.00905
R2
0.00905
0.00904
R1
0.00904
0.00904
PP
0.00904
0.00904
S1
0.00903
0.00903
S2
0.00903
0.00903
S3
0.00902
0.00903

Sinyal Pasar Cookie DAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.37M
$6.07 M
$6.44 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cookie DAO

Aliran Masuk BersihHarga COOKIEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.02 M0.01
2026-07-25$0.03 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01
2026-07-23$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Cookie DAO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Cookie DAO (COOKIE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cookie DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COOKIE/USDT
$0.009035
$0.009035$0.009035
0.00%
0.00% (USDT)
COOKIE/USDC
$0.009031
$0.009031$0.009031
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD

1 COOKIE = 0.009032 USD

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