Analisis Teknis Cookie DAO (COOKIE) Hari Ini Halaman Analisis Cookie DAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COOKIE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cookie DAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cookie DAO (COOKIE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009032 -- +3.56% +11.42% -45.30%

Indikator Teknikal Cookie DAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cookie DAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 6 Netral 15 Beli 5 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 8 Beli 1 Indikator Teknis : Netral Jual 1 Netral 7 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00905 0.00905 R2 0.00905 0.00904 R1 0.00904 0.00904 PP 0.00904 0.00904 S1 0.00903 0.00903 S2 0.00903 0.00903 S3 0.00902 0.00903

Sinyal Pasar Cookie DAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.37M $6.07 M $6.44 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cookie DAO Aliran Masuk Bersih Harga COOKIEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.02 M 0.01 2026-07-25 $0.03 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 2026-07-23 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Cookie DAO (COOKIE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cookie DAO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam COOKIE / USDT $0.009035 $0.009035 $0.009035 0.00% 0.00% (USDT) Trade COOKIE / USDC $0.009031 $0.009031 $0.009031 0.00% 0.00% (USDT) Trade