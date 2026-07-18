Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CoW Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CoW Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang COW

Info Harga COW

Penjelasan COW

Whitepaper COW

Situs Web Resmi COW

Tokenomi COW

Prakiraan Harga COW

Riwayat COW

Panduan Membeli COW

Konverter COW ke Mata Uang Fiat

Spot COW

Futures USDT-M COW

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis CoW Protocol (COW) Hari Ini

Analisis Teknis CoW Protocol (COW) Hari Ini

Halaman Analisis CoW Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CoW Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga CoW Protocol (COW)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1333---1.41%-7.82%-28.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CoW Protocol

Indikator Teknikal CoW Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CoW Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 0
Netral 8
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 3Beli 11
Indikator Teknis:Strong BuyJual 0Netral 5Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.133
0.1329
R2
0.1329
0.1329
R1
0.1329
0.1329
PP
0.1328
0.1328
S1
0.1328
0.1328
S2
0.1327
0.1328
S3
0.1327
0.1327

Sinyal Pasar CoW Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.12M
$4.40 M
$4.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CoW Protocol

Aliran Masuk BersihHarga COWUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.13
2026-07-27$0.01 M0.13
2026-07-26$0.03 M0.13
2026-07-25$0.00 M0.13
2026-07-24$0.00 M0.13

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi CoW Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar CoW Protocol (COW) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CoW Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COW/USDT
$0.1334
$0.1334$0.1334
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator COW ke USD

Jumlah

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1333 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.