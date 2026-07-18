Analisis Teknis CoW Protocol (COW) Hari Ini Halaman Analisis CoW Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CoW Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CoW Protocol (COW) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1333 -- -1.41% -7.82% -28.91%

Indikator Teknikal CoW Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CoW Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 0 Netral 8 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 3 Beli 11 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 0 Netral 5 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.133 0.1329 R2 0.1329 0.1329 R1 0.1329 0.1329 PP 0.1328 0.1328 S1 0.1328 0.1328 S2 0.1327 0.1328 S3 0.1327 0.1327

Sinyal Pasar CoW Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.12M $4.40 M $4.27 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CoW Protocol Aliran Masuk Bersih Harga COWUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.13 2026-07-27 $0.01 M 0.13 2026-07-26 $0.03 M 0.13 2026-07-25 $0.00 M 0.13 2026-07-24 $0.00 M 0.13 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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