Harga Croma Chain Hari Ini

Harga live Croma Chain (CRM) hari ini adalah $ 0.00000000755, dengan perubahan 49.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRM ke USD saat ini adalah $ 0.00000000755 per CRM.

Croma Chain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CRM. Selama 24 jam terakhir, CRM diperdagangkan antara $ 0.00000000755 (low) dan $ 0.00000003 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CRM bergerak -1.57% dalam satu jam terakhir dan -99.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 306.31K.

Informasi Pasar Croma Chain (CRM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 306.31K$ 306.31K $ 306.31K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1,585.50T$ 1,585.50T $ 1,585.50T Suplai Peredaran ---- -- Suplai Maks. 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 Total Suplai 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 210,000,000,000,000,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Croma Chain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 306.31K. Suplai beredar CRM adalah --, dan total suplainya sebesar 210000000000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1,585.50T.