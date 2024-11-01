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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ONEchain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ONEchain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ONEchain (CROSS) Hari Ini

Analisis Teknis ONEchain (CROSS) Hari Ini

Halaman Analisis ONEchain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CROSS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ONEchain di bawah ini.

Perubahan Harga ONEchain (CROSS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08377--+19.29%-1.21%-19.01%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ONEchain

Indikator Teknikal ONEchain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ONEchain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 19
Netral 3
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08423
0.08414
R2
0.08414
0.08404
R1
0.08396
0.08398
PP
0.08388
0.08388
S1
0.0837
0.08377
S2
0.08361
0.08371
S3
0.08343
0.08361

Sinyal Pasar ONEchain

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.08M
$3.79 M
$4.87 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.35 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.36 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.43 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ONEchain

Aliran Masuk BersihHarga CROSSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ONEchain (CROSS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ONEchain secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CROSS/USDT
$0.08377
$0.08377$0.08377
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CROSS = 0.08377 USD

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