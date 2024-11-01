Analisis Teknis ONEchain (CROSS) Hari Ini Halaman Analisis ONEchain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CROSS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ONEchain di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ONEchain (CROSS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08377 -- +19.29% -1.21% -19.01%

Indikator Teknikal ONEchain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ONEchain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 3 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08423 0.08414 R2 0.08414 0.08404 R1 0.08396 0.08398 PP 0.08388 0.08388 S1 0.0837 0.08377 S2 0.08361 0.08371 S3 0.08343 0.08361

Sinyal Pasar ONEchain Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.08M $3.79 M $4.87 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $1.35 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.36 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.43 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ONEchain Aliran Masuk Bersih Harga CROSSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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