Tabel Konversi Creditcoin ke Dram Armenia
Tabel Konversi CTC ke AMD
Tabel Konversi AMD ke CTC
- 1 CTC29.63 AMD
- 5 CTC148.17 AMD
- 10 CTC296.34 AMD
- 50 CTC1,481.7 AMD
- 100 CTC2,963.4 AMD
- 1,000 CTC29,633.99 AMD
- 5,000 CTC148,169.95 AMD
- 10,000 CTC296,339.89 AMD
- 1 AMD0.03374 CTC
- 5 AMD0.1687 CTC
- 10 AMD0.3374 CTC
- 50 AMD1.687 CTC
- 100 AMD3.374 CTC
- 1,000 AMD33.74 CTC
- 5,000 AMD168.7 CTC
- 10,000 AMD337.4 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga ֏ 29.63 AMD , yang mencerminkan perubahan -0.60% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ֏17.31M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ֏16.04B AMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
200.52B AMD
Suplai Peredaran
17.31M
Volume Trading 24 Jam
16.04B AMD
Kapitalisasi Pasar
-0.60%
Perubahan Harga (1 Hari)
֏ 0.08169
High 24 Jam
֏ 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke AMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap AMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke AMD
Per | 1 CTC = 29.63 AMD | 1 AMD = 0.03374 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke AMD hari ini adalah 29.63 AMD.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 148.17 AMD, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 296.34 AMD.
1 AMD dapat di-trade dengan 0.03374 CTC.
50 AMD dapat dikonversi ke 1.687 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke AMD telah berubah sebesar +0.61% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.60%, sehingga mencapai high senilai 30.3 AMD dan low senilai 29.13 AMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 31.26 AMD yang menunjukkan perubahan -5.21% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -24.99 AMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.72% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke AMD
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 29.13 AMD dan 30.3 AMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 29.13 AMD dan high 30.92 AMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke AMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|֏ 29.67
|֏ 29.67
|֏ 33.37
|֏ 63.05
|Low
|֏ 25.96
|֏ 25.96
|֏ 25.96
|֏ 25.96
|Rata-rata
|֏ 29.67
|֏ 29.67
|֏ 29.67
|֏ 40.79
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.90%
|+0.88%
|-5.20%
|-45.68%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam AMD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke AMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar ֏31.12 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar ֏36.02 AMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Dram Armenia
Statistik Pasar CTC ke AMD
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke AMD Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah ֏ 29.674787094830688804, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke AMD saat ini adalah ֏ 29.674787094830688804 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Dram Armenia, yang sering dilambangkan sebagai AMD, adalah mata uang resmi Armenia, sebuah negara Eropa-Afrika yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan. Diperkenalkan pada era modern, Dram memainkan peran penting dalam perekonomian Armenia dan digunakan dalam transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan lokal hingga transaksi bisnis skala besar. Penggunaannya menandakan independensi ekonomi negara tersebut dan merupakan komponen krusial dalam sistem keuangan Armenia.
Dram Armenia diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Armenia, yang merupakan otoritas moneter utama di negara ini. Tugas Bank Sentral mencakup menjaga stabilitas Dram, mengendalikan inflasi, serta memastikan kelancaran sistem pembayaran negara. Penggunaan Dram dalam transaksi keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan dan stabilitas ekonomi negara tersebut.
Dalam hal denominasi, Dram Armenia dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut "luma", meskipun unit ini jarang digunakan karena nilainya yang rendah. Uang kertas tersedia dalam beberapa denominasi, sehingga Dram dapat disesuaikan untuk berbagai macam transaksi ekonomi. Koin juga beredar, walaupun penggunaannya kurang umum dibandingkan uang kertas.
Penggunaan Dram Armenia tidak hanya terbatas pada transaksi fisik saja. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi digital, seperti belanja online dan transfer dana elektronik. Berkembangnya ekonomi digital di Armenia telah menyebabkan peningkatan penggunaan Dram dalam format digital, yang mencerminkan tren global menuju mata uang digital dan transaksi tanpa tunai.
Di pasar valuta asing internasional, Dram Armenia diperdagangkan terhadap mata uang global lainnya. Nilai tukar Dram terhadap mata uang lain dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, suku bunga, dan stabilitas politik. Hal ini menjadikan Dram Armenia sebagai bagian integral dari sistem keuangan global.
Singkatnya, Dram Armenia bukan sekadar alat tukar semata. Ia merupakan simbol kedaulatan ekonomi Armenia, alat untuk menciptakan stabilitas keuangan, dan pemain kunci dalam ekonomi digital negara tersebut yang sedang berkembang pesat. Sebagai mata uang resmi, Dram Armenia sangat melekat dalam kehidupan ekonomi Armenia dan memegang peranan krusial dalam sistem keuangannya.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.07
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Beli Creditcoin dengan AMD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit AMD
Danai akun Anda dengan AMD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Creditcoin
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Creditcoin, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan AMD yang telah didepositkan.
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CTC dan AMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.0799
- Perubahan 7 Hari: +0.61%
- Tren 30 Hari: -5.21%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AMD, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Dram Armenia (AMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AMD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- AMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke AMD?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Dram Armenia (AMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke AMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AMD. Ketika AMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AMD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke AMD di Indonesia?
Kurs CTC ke AMD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam AMD) yang dikonversi ke AMD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke AMD sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke AMD sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke AMD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke AMD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke AMD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke AMD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke AMD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap AMD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke AMD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan AMD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke AMD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke AMD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke AMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keAMD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke AMD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke AMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke AMD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan AMD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan AMD.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke AMD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan AMD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke AMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam AMD atau stablecoin. CTC ke AMD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke AMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. AMD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke AMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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