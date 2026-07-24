Tabel Konversi Creditcoin ke Manat Azerbaijan
Tabel Konversi CTC ke AZN
Tabel Konversi AZN ke CTC
- 1 CTC0.136103 AZN
- 5 CTC0.680515 AZN
- 10 CTC1.36 AZN
- 50 CTC6.81 AZN
- 100 CTC13.61 AZN
- 1,000 CTC136.1 AZN
- 5,000 CTC680.52 AZN
- 10,000 CTC1,361.03 AZN
- 1 AZN7.347 CTC
- 5 AZN36.73 CTC
- 10 AZN73.47 CTC
- 50 AZN367.3 CTC
- 100 AZN734.7 CTC
- 1,000 AZN7,347 CTC
- 5,000 AZN36,736 CTC
- 10,000 AZN73,473 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga ₼ 0.136103 AZN , yang mencerminkan perubahan -0.46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₼79.47K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₼73.56M AZN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
919.59M AZN
Suplai Peredaran
79.47K
Volume Trading 24 Jam
73.56M AZN
Kapitalisasi Pasar
-0.46%
Perubahan Harga (1 Hari)
₼ 0.08169
High 24 Jam
₼ 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke AZN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap AZN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke AZN
Per | 1 CTC = 0.136103 AZN | 1 AZN = 7.347 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke AZN hari ini adalah 0.136103 AZN.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 0.680515 AZN, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 1.36 AZN.
1 AZN dapat di-trade dengan 7.347 CTC.
50 AZN dapat dikonversi ke 367.3 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke AZN telah berubah sebesar +0.59% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.46%, sehingga mencapai high senilai 0.138943 AZN dan low senilai 0.133569 AZN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 0.143604 AZN yang menunjukkan perubahan -5.23% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -0.114655 AZN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.74% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke AZN
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 0.133569 AZN dan 0.138943 AZN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.133569 AZN dan high 0.141818 AZN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke AZN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₼ 0.13
|₼ 0.13
|₼ 0.15
|₼ 0.28
|Low
|₼ 0.11
|₼ 0.11
|₼ 0.11
|₼ 0.11
|Rata-rata
|₼ 0.13
|₼ 0.13
|₼ 0.13
|₼ 0.18
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.90%
|+0.88%
|-5.20%
|-45.68%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam AZN untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke AZN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar ₼0.142908 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar ₼0.165434 AZN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Manat Azerbaijan
Statistik Pasar CTC ke AZN
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke AZN Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah ₼ 0.136051995537143762988, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke AZN saat ini adalah ₼ 0.136051995537143762988 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Manat Azerbaijan adalah mata uang resmi Azerbaijan, sebuah negara yang terletak di kawasan Kaukasus Selatan di Eurasia. Mata uang ini diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral Azerbaijan, yang memainkan peran penting dalam kebijakan moneter negara tersebut. Simbolnya adalah ₼, dan kode ISO-nya adalah AZN.
Manat dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut qəpik. Mata uang ini digunakan dalam semua aktivitas ekonomi di negara ini, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah. Manat juga merupakan alat tukar utama di sektor keuangan, serta digunakan untuk menentukan harga aset, melunasi utang, dan mengukur nilai bisnis serta investasi.
Nilai Manat terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, dan dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Perlu dicatat bahwa Bank Sentral Azerbaijan memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai Manat jika diperlukan.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Azerbaijan, Manat digunakan baik dalam bentuk fisik maupun digital. Uang kertas dan koin fisik umumnya digunakan untuk transaksi kecil hingga menengah, sementara Manat digital atau elektronik biasanya digunakan untuk transaksi besar dan pembayaran daring. Sistem keuangan negara ini sudah berkembang dengan baik, dan mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui ponsel, dan dompet digital.
Secara keseluruhan, Manat Azerbaijan memegang peranan penting dalam perekonomian Azerbaijan. Mata uang ini memfasilitasi kelancaran aktivitas ekonomi negara serta berfungsi sebagai penyimpan nilai bagi warga negaranya. Manat merupakan komponen penting dalam sistem moneter Azerbaijan, dan nilainya serta stabilitasnya secara ketat dipantau oleh Bank Sentral Azerbaijan.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.08
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan AZN menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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CTC dan AZN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.08002
- Perubahan 7 Hari: +0.59%
- Tren 30 Hari: -5.23%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke AZN, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Manat Azerbaijan (AZN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (AZN/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- AZN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- AZN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke AZN?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Manat Azerbaijan (AZN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke AZN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit AZN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal AZN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan AZN. Ketika AZN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke AZN.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke AZN di Indonesia?
Kurs CTC ke AZN di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam AZN) yang dikonversi ke AZN menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke AZN sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke AZN sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke AZN di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke AZN dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke AZN mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke AZN atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke AZN dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap AZN seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke AZN di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan AZN, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke AZN?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke AZN.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke AZN dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keAZN wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke AZN sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke AZN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke AZN target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan AZN di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan AZN.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke AZN dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan AZN. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke AZN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam AZN atau stablecoin. CTC ke AZN berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke AZN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. AZN dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke AZN yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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