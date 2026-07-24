Tabel Konversi Creditcoin ke Dalasi Gambia
Tabel Konversi CTC ke GMD
Tabel Konversi GMD ke CTC
- 1 CTC5.88 GMD
- 5 CTC29.4 GMD
- 10 CTC58.81 GMD
- 50 CTC294.05 GMD
- 100 CTC588.1 GMD
- 1,000 CTC5,880.98 GMD
- 5,000 CTC29,404.9 GMD
- 10,000 CTC58,809.8 GMD
- 1 GMD0.1700 CTC
- 5 GMD0.8501 CTC
- 10 GMD1.700 CTC
- 50 GMD8.501 CTC
- 100 GMD17.0039 CTC
- 1,000 GMD170.03 CTC
- 5,000 GMD850.1 CTC
- 10,000 GMD1,700 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga D 5.88 GMD , yang mencerminkan perubahan -0.47% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D3.42M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D3.18B GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
39.74B GMD
Suplai Peredaran
3.42M
Volume Trading 24 Jam
3.18B GMD
Kapitalisasi Pasar
-0.47%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 0.08169
High 24 Jam
D 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke GMD
Per | 1 CTC = 5.88 GMD | 1 GMD = 0.1700 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke GMD hari ini adalah 5.88 GMD.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 29.4 GMD, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 58.81 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 0.1700 CTC.
50 GMD dapat dikonversi ke 8.501 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke GMD telah berubah sebesar +0.60% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.47%, sehingga mencapai high senilai 6 GMD dan low senilai 5.77 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 6.2 GMD yang menunjukkan perubahan -5.22% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -4.95 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.73% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 5.77 GMD dan 6 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5.77 GMD dan high 6.13 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 5.88
|D 5.88
|D 6.61
|D 12.49
|Low
|D 5.14
|D 5.14
|D 5.14
|D 5.14
|Rata-rata
|D 5.88
|D 5.88
|D 5.88
|D 8.08
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.91%
|+0.87%
|-5.21%
|-45.68%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam GMD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar D6.18 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar D7.15 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Dalasi Gambia
Statistik Pasar CTC ke GMD
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke GMD Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah D 5.8802451168748, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke GMD saat ini adalah D 5.8802451168748 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Dalasi Gambia adalah mata uang resmi Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, menjadi alat tukar utama untuk barang dan jasa. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Gambia, yang menjaga stabilitas moneter serta mengawasi sistem keuangan negara.
Dalasi dibagi menjadi 100 butut, mirip dengan cara banyak mata uang lain dibagi menjadi unit-unit kecil, seperti sen atau pence. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin maupun uang kertas, dengan berbagai pecahan untuk memenuhi berbagai nilai transaksi. Pecahan-pecahan mata uang ini dirancang agar mencerminkan budaya dan sejarah negara, dengan menampilkan simbol-simbol serta tokoh-tokoh nasional yang terkenal.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Dalasi Gambia digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari membeli barang di pasar lokal hingga membayar jasa-jasa. Mata uang ini juga digunakan untuk transaksi pemerintah, seperti pembayaran pajak dan biaya-biaya lainnya. Nilai mata uang ini terhadap mata uang lain dapat memengaruhi biaya barang impor dan harga yang diterima dari barang ekspor, sehingga berdampak pada neraca perdagangan negara.
Nilai tukar Dalasi Gambia ditentukan oleh pasar valuta asing, di mana mata uang ini dapat diperdagangkan dengan mata uang lain. Penting untuk dicatat bahwa seperti halnya semua mata uang, nilai Dalasi bisa fluktuatif akibat berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, stabilitas politik, dan sentimen pasar.
Di pasar keuangan internasional, Dalasi Gambia tidak begitu banyak diperdagangkan dibandingkan mata uang utama seperti Dolar AS atau Euro. Namun, mata uang ini tetap memegang peranan penting dalam perdagangan regional Afrika dan merupakan komponen esensial dari identitas ekonomi Gambia.
Sebagai kesimpulan, Dalasi Gambia lebih dari sekadar alat tukar belaka. Mata uang ini merepresentasikan stabilitas ekonomi dan kedaulatan moneter Gambia. Memahami peran dan fungsi mata uang ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai kondisi ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.08
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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CTC dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.08001
- Perubahan 7 Hari: +0.60%
- Tren 30 Hari: -5.22%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Dalasi Gambia (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke GMD?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Dalasi Gambia (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke GMD di Indonesia?
Kurs CTC ke GMD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam GMD) yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke GMD sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke GMD sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke GMD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke GMD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke GMD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke GMD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke GMD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap GMD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke GMD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke GMD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke GMD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keGMD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke GMD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke GMD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan GMD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan GMD.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan GMD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam GMD atau stablecoin. CTC ke GMD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. GMD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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