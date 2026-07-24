Tabel Konversi Creditcoin ke Pound Lebanon
Tabel Konversi CTC ke LBP
Tabel Konversi LBP ke CTC
- 1 CTC7,174.18 LBP
- 5 CTC35,870.9 LBP
- 10 CTC71,741.79 LBP
- 50 CTC358,708.97 LBP
- 100 CTC717,417.94 LBP
- 1,000 CTC7,174,179.37 LBP
- 5,000 CTC35,870,896.87 LBP
- 10,000 CTC71,741,793.73 LBP
- 1 LBP0.0001393 CTC
- 5 LBP0.0006969 CTC
- 10 LBP0.001393 CTC
- 50 LBP0.006969 CTC
- 100 LBP0.01393 CTC
- 1,000 LBP0.1393 CTC
- 5,000 LBP0.6969 CTC
- 10,000 LBP1.393 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga ل.ل 7,174.18 LBP , yang mencerminkan perubahan -0.44% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ل.ل4.16B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ل.ل3.88T LBP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
48.47T LBP
Suplai Peredaran
4.16B
Volume Trading 24 Jam
3.88T LBP
Kapitalisasi Pasar
-0.44%
Perubahan Harga (1 Hari)
ل.ل 0.08169
High 24 Jam
ل.ل 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke LBP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap LBP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke LBP
Per | 1 CTC = 7,174.18 LBP | 1 LBP = 0.0001393 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke LBP hari ini adalah 7,174.18 LBP.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 35,870.9 LBP, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 71,741.79 LBP.
1 LBP dapat di-trade dengan 0.0001393 CTC.
50 LBP dapat dikonversi ke 0.006969 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke LBP telah berubah sebesar +0.93% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.44%, sehingga mencapai high senilai 7,322.99 LBP dan low senilai 7,039.71 LBP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 7,566.82 LBP yang menunjukkan perubahan -5.19% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -6,040.19 LBP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.72% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke LBP
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 7,039.71 LBP dan 7,322.99 LBP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 7,039.71 LBP dan high 7,474.49 LBP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke LBP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ل.ل 7,171.49
|ل.ل 7,171.49
|ل.ل 8,067.92
|ل.ل 15,239.41
|Low
|ل.ل 6,275.05
|ل.ل 6,275.05
|ل.ل 6,275.05
|ل.ل 6,275.05
|Rata-rata
|ل.ل 7,171.49
|ل.ل 7,171.49
|ل.ل 7,171.49
|ل.ل 9,860.79
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.91%
|+0.87%
|-5.21%
|-45.68%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam LBP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke LBP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar ل.ل7,532.89 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar ل.ل8,720.26 LBP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Pound Lebanon
Statistik Pasar CTC ke LBP
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke LBP Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah ل.ل 7,173.2829370374239234, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke LBP saat ini adalah ل.ل 7,173.2829370374239234 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Pound Lebanon, yang sering disebut sebagai LBP, adalah mata uang resmi Lebanon, sebuah negara di Timur Tengah. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara tersebut, berfungsi sebagai media pertukaran utama untuk barang dan jasa. Sebagai alat pembayaran sah di negara itu, mata uang ini digunakan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, mulai dari transaksi sehari-hari yang sederhana hingga operasi keuangan yang lebih kompleks.
Diterbitkan oleh Bank Sentral Lebanon, Pound Lebanon dibagi menjadi 100 unit kecil yang dikenal sebagai piastre. Namun, akibat inflasi yang terus-menerus, piastre kini tidak lagi digunakan secara praktis. Dalam perekonomian Lebanon, Pound digunakan baik dalam bentuk fisik, seperti uang kertas dan koin, maupun secara digital melalui sistem perbankan dan platform pembayaran digital.
Meskipun Pound Lebanon merupakan mata uang nasional, negara ini menerapkan sistem dual currency yang unik. Dolar AS diterima dan digunakan secara luas bersama Pound Lebanon dalam transaksi, bahkan terkadang lebih dipilih karena stabilitasnya dibandingkan nilai Pound yang fluktuatif. Situasi ini merupakan hasil dari kebijakan dan kondisi ekonomi Lebanon, serta sangat memengaruhi peran dan nilai Pound Lebanon dalam perekonomian lokal.
Dalam perdagangan internasional, Pound Lebanon tidak umum digunakan. Sebagian besar transaksi internasional dilakukan menggunakan mata uang yang lebih dikenal secara global, seperti Dolar AS atau Euro. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakstabilan relatif Pound serta pengakuan yang terbatas di luar Lebanon.
Seperti halnya mata uang lainnya, Pound Lebanon dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang dapat memengaruhi nilainya, termasuk inflasi, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Faktor-faktor ini, bersama dengan sistem dual currency yang unik di negara tersebut, menjadikan Pound Lebanon sebagai studi kasus yang menarik dalam dunia mata uang fiat. Memahami peran dan cara kerjanya memerlukan pandangan yang mendalam mengenai lanskap ekonomi dan kebijakan moneter Lebanon.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.08
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan LBP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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CTC dan LBP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.08003
- Perubahan 7 Hari: +0.93%
- Tren 30 Hari: -5.19%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke LBP, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Pound Lebanon (LBP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (LBP/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- LBP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- LBP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke LBP?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Pound Lebanon (LBP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke LBP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit LBP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal LBP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan LBP. Ketika LBP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke LBP.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke LBP di Indonesia?
Kurs CTC ke LBP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam LBP) yang dikonversi ke LBP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke LBP sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke LBP sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke LBP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke LBP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke LBP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke LBP atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke LBP dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap LBP seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke LBP di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan LBP, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke LBP?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke LBP.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke LBP dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keLBP wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke LBP sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke LBP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke LBP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan LBP di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan LBP.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke LBP dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan LBP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke LBP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam LBP atau stablecoin. CTC ke LBP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke LBP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. LBP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke LBP yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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