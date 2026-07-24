Tabel Konversi Creditcoin ke Rupe Pakistan
Tabel Konversi CTC ke PKR
Tabel Konversi PKR ke CTC
- 1 CTC22.09 PKR
- 5 CTC110.47 PKR
- 10 CTC220.95 PKR
- 50 CTC1,104.74 PKR
- 100 CTC2,209.48 PKR
- 1,000 CTC22,094.81 PKR
- 5,000 CTC110,474.05 PKR
- 10,000 CTC220,948.11 PKR
- 1 PKR0.04525 CTC
- 5 PKR0.2262 CTC
- 10 PKR0.4525 CTC
- 50 PKR2.262 CTC
- 100 PKR4.525 CTC
- 1,000 PKR45.25 CTC
- 5,000 PKR226.2 CTC
- 10,000 PKR452.5 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 22.09 PKR , yang mencerminkan perubahan -0.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨13.92M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨11.95B PKR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
150.89B PKR
Suplai Peredaran
13.92M
Volume Trading 24 Jam
11.95B PKR
Kapitalisasi Pasar
-0.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.08016
High 24 Jam
₨ 0.0788
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke PKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap PKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke PKR
Per | 1 CTC = 22.09 PKR | 1 PKR = 0.04525 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke PKR hari ini adalah 22.09 PKR.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 110.47 PKR, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 220.95 PKR.
1 PKR dapat di-trade dengan 0.04525 CTC.
50 PKR dapat dikonversi ke 2.262 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke PKR telah berubah sebesar -2.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.76%, sehingga mencapai high senilai 22.37 PKR dan low senilai 21.99 PKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 22.51 PKR yang menunjukkan perubahan -1.85% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -18.99 PKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -46.22% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke PKR
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 21.99 PKR dan 22.37 PKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 21.92 PKR dan high 23.27 PKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke PKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 22.32
|₨ 22.32
|₨ 25.11
|₨ 47.44
|Low
|₨ 19.53
|₨ 19.53
|₨ 19.53
|₨ 19.53
|Rata-rata
|₨ 19.53
|₨ 22.32
|₨ 22.32
|₨ 30.69
|Volatilitas
|+1.71%
|+5.99%
|+17.80%
|+68.07%
|Perubahan
|-0.18%
|-2.16%
|-1.81%
|-45.93%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam PKR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke PKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar ₨23.2 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar ₨26.86 PKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Rupe Pakistan
Statistik Pasar CTC ke PKR
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke PKR Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah ₨ 22.0948109531892772575, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke PKR saat ini adalah ₨ 22.0948109531892772575 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Rupee Pakistan, yang sering dilambangkan sebagai PKR, berfungsi sebagai mata uang fiat resmi di Pakistan, sebuah negara Asia Selatan dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Sebagai mata uang nasional, Rupee Pakistan memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi negara ini, memfasilitasi berbagai transaksi mulai dari pembelian sehari-hari hingga transaksi bisnis yang lebih besar dan kompleks. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Pakistan, yaitu Bank Sentral negara tersebut, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan nilai tukarnya.
Rupee Pakistan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut paisa, meskipun pembagian ini jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari akibat inflasi. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin maupun uang kertas, dengan denominasi mulai dari 1 hingga 5.000 rupee. Rentang denominasi yang fleksibel ini memudahkan penggunaan dalam transaksi kecil maupun besar, sehingga mendukung penerimaannya secara luas dalam perekonomian Pakistan.
Nilai Rupee Pakistan, seperti halnya mata uang fiat lainnya, tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya, serta kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang tersebut. Kepercayaan ini sangat penting bagi fungsi Rupee sebagai alat tukar, satuan hitungan, dan penyimpan nilai—tiga fungsi dasar dari setiap mata uang.
Nilai tukar Rupee Pakistan terhadap mata uang lain fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan perubahan tren pasar global. Nilai tukar ini merupakan faktor utama dalam menentukan biaya impor dan ekspor, yang pada gilirannya memengaruhi neraca perdagangan Pakistan, pertumbuhan ekonominya, serta tingkat inflasi.
Dalam lanskap keuangan global, Rupee Pakistan memiliki peran penting tidak hanya dalam perekonomian domestik, tetapi juga dalam perdagangan dan keuangan internasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga nilai dan stabilitasnya, Rupee Pakistan tetap menjadi instrumen vital dalam kerangka ekonomi Pakistan, memfasilitasi perdagangan dan komersial, serta menjadi simbol kedaulatan ekonomi negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Rupee Pakistan, sebagai mata uang fiat, mencerminkan identitas ekonomi Pakistan. Nilainya, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik, memainkan peran krusial dalam aktivitas ekonomi negara serta interaksi keuangan global.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.07
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan PKR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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CTC dan PKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.07917
- Perubahan 7 Hari: -2.04%
- Tren 30 Hari: -1.85%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PKR, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Rupe Pakistan (PKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PKR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- PKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke PKR?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Rupe Pakistan (PKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke PKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PKR. Ketika PKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PKR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke PKR di Indonesia?
Kurs CTC ke PKR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam PKR) yang dikonversi ke PKR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke PKR sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke PKR sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke PKR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke PKR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke PKR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke PKR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke PKR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap PKR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke PKR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan PKR, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke PKR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke PKR.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke PKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC kePKR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke PKR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke PKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke PKR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan PKR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan PKR.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke PKR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan PKR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke PKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam PKR atau stablecoin. CTC ke PKR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke PKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. PKR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke PKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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