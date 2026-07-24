Tabel Konversi Creditcoin ke Siling Tanzania
Tabel Konversi CTC ke TZS
Tabel Konversi TZS ke CTC
- 1 CTC208.31 TZS
- 5 CTC1,041.54 TZS
- 10 CTC2,083.08 TZS
- 50 CTC10,415.39 TZS
- 100 CTC20,830.77 TZS
- 1,000 CTC208,307.72 TZS
- 5,000 CTC1,041,538.62 TZS
- 10,000 CTC2,083,077.25 TZS
- 1 TZS0.004800 CTC
- 5 TZS0.02400 CTC
- 10 TZS0.04800 CTC
- 50 TZS0.2400 CTC
- 100 TZS0.4800 CTC
- 1,000 TZS4.800 CTC
- 5,000 TZS24.0029 CTC
- 10,000 TZS48.0059 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga tzs 208.31 TZS , yang mencerminkan perubahan -0.49% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai tzs120.61M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar tzs112.65B TZS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
1.41T TZS
Suplai Peredaran
120.61M
Volume Trading 24 Jam
112.65B TZS
Kapitalisasi Pasar
-0.49%
Perubahan Harga (1 Hari)
tzs 0.08169
High 24 Jam
tzs 0.07853
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke TZS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap TZS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke TZS
Per | 1 CTC = 208.31 TZS | 1 TZS = 0.004800 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke TZS hari ini adalah 208.31 TZS.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 1,041.54 TZS, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 2,083.08 TZS.
1 TZS dapat di-trade dengan 0.004800 CTC.
50 TZS dapat dikonversi ke 0.2400 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke TZS telah berubah sebesar +0.92% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.49%, sehingga mencapai high senilai 212.73 TZS dan low senilai 204.51 TZS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 219.74 TZS yang menunjukkan perubahan -5.21% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -175.5 TZS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.72% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke TZS
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 204.51 TZS dan 212.73 TZS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 204.51 TZS dan high 217.14 TZS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke TZS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|tzs 208.33
|tzs 208.33
|tzs 234.37
|tzs 442.7
|Low
|tzs 182.29
|tzs 182.29
|tzs 182.29
|tzs 182.29
|Rata-rata
|tzs 208.33
|tzs 208.33
|tzs 208.33
|tzs 286.45
|Volatilitas
|+3.91%
|+6.12%
|+18.14%
|+67.70%
|Perubahan
|-0.94%
|+0.84%
|-5.23%
|-45.70%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam TZS untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke TZS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar tzs218.72 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar tzs253.2 TZS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Siling Tanzania
Statistik Pasar CTC ke TZS
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke TZS Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah tzs 208.35980837148773205, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke TZS saat ini adalah tzs 208.35980837148773205 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Shilling Tanzania adalah mata uang resmi Tanzania, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "TSh" dan dibagi lagi menjadi unit-unit kecil yang disebut sen. Namun, penggunaan denominasi sen sudah jarang ditemui karena nilai nominalnya yang rendah. Shilling Tanzania diterbitkan dan diatur oleh Bank of Tanzania, bank sentral negara tersebut, yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan nilai mata uang ini.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Shilling Tanzania digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah lainnya. Mata uang ini memainkan peran krusial dalam perekonomian Tanzania, berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tertunda. Mata uang ini tersedia dalam bentuk kertas maupun koin, dengan berbagai denominasi yang disesuaikan untuk berbagai nilai transaksi.
Shilling Tanzania, seperti mata uang fiat lainnya, tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat Tanzania terhadap kemampuan pemerintah mereka dalam menjaga nilai mata uang ini. Ini merupakan ciri khas mata uang fiat, yang dinyatakan sebagai alat pembayaran sah oleh pemerintah namun tidak memiliki nilai intrinsik.
Nilai tukar Shilling Tanzania terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing. Nilainya fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi Tanzania, suku bunga, inflasi, serta stabilitas politik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi nilai Shilling Tanzania dan, akibatnya, daya beli masyarakat Tanzania.
Dalam konteks keuangan global, Shilling Tanzania bukanlah salah satu mata uang utama yang banyak diperdagangkan. Namun, mata uang ini tetap merupakan komponen penting dalam perekonomian negara tersebut. Stabilitas dan kekuatan Shilling Tanzania berperan signifikan dalam menentukan kesehatan ekonomi Tanzania.
Sebagai kesimpulan, Shilling Tanzania, sebagai mata uang fiat, memainkan peran krusial dalam perekonomian Tanzania. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam negeri serta membantu menjaga stabilitas ekonomi. Nilai Shilling Tanzania, seperti halnya mata uang lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik baik di tingkat domestik maupun global.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.07
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan TZS menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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CTC dan TZS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.07999
- Perubahan 7 Hari: +0.92%
- Tren 30 Hari: -5.21%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TZS, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Siling Tanzania (TZS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TZS/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TZS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- TZS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke TZS?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Siling Tanzania (TZS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke TZS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TZS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TZS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TZS. Ketika TZS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TZS.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke TZS di Indonesia?
Kurs CTC ke TZS di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam TZS) yang dikonversi ke TZS menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke TZS sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke TZS sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke TZS di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke TZS dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke TZS mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke TZS atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke TZS dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap TZS seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke TZS di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TZS, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke TZS?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke TZS.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke TZS dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keTZS wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke TZS sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke TZS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke TZS target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan TZS di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan TZS.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke TZS dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan TZS. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke TZS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam TZS atau stablecoin. CTC ke TZS berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke TZS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TZS dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke TZS yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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