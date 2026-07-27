Tabel Konversi Creditcoin ke Siling Uganda
Tabel Konversi CTC ke UGX
Tabel Konversi UGX ke CTC
- 1 CTC260.74 UGX
- 5 CTC1,303.72 UGX
- 10 CTC2,607.44 UGX
- 50 CTC13,037.19 UGX
- 100 CTC26,074.39 UGX
- 1,000 CTC260,743.88 UGX
- 5,000 CTC1,303,719.41 UGX
- 10,000 CTC2,607,438.82 UGX
- 1 UGX0.003835 CTC
- 5 UGX0.01917 CTC
- 10 UGX0.03835 CTC
- 50 UGX0.1917 CTC
- 100 UGX0.3835 CTC
- 1,000 UGX3.835 CTC
- 5,000 UGX19.17 CTC
- 10,000 UGX38.35 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga USh 260.74 UGX , yang mencerminkan perubahan -8.52% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai USh213.02M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar USh140.43B UGX. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
2.01T UGX
Suplai Peredaran
213.02M
Volume Trading 24 Jam
140.43B UGX
Kapitalisasi Pasar
-8.52%
Perubahan Harga (1 Hari)
USh 0.07851
High 24 Jam
USh 0.06829
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke UGX di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap UGX. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke UGX
Per | 1 CTC = 260.74 UGX | 1 UGX = 0.003835 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke UGX hari ini adalah 260.74 UGX.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 1,303.72 UGX, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 2,607.44 UGX.
1 UGX dapat di-trade dengan 0.003835 CTC.
50 UGX dapat dikonversi ke 0.1917 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke UGX telah berubah sebesar -14.26% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.52%, sehingga mencapai high senilai 292.53 UGX dan low senilai 254.45 UGX.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 321.4 UGX yang menunjukkan perubahan -18.94% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -285.37 UGX, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.36% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke UGX
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 254.45 UGX dan 292.53 UGX, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 254.45 UGX dan high 310.67 UGX. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke UGX secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|USh 260.81
|USh 298.07
|USh 298.07
|USh 633.41
|Low
|USh 223.55
|USh 223.55
|USh 223.55
|USh 223.55
|Rata-rata
|USh 260.81
|USh 260.81
|USh 298.07
|USh 372.59
|Volatilitas
|+13.08%
|+18.43%
|+22.33%
|+73.35%
|Perubahan
|-10.41%
|-14.53%
|-18.61%
|-52.16%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam UGX untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke UGX untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar USh273.78 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar USh316.94 UGX, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Siling Uganda
Statistik Pasar CTC ke UGX
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke UGX Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah USh 259.737868287519164683, dengan perubahan 8.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke UGX saat ini adalah USh 259.737868287519164683 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Shilling Uganda (UGX), yang pertama kali diperkenalkan di negara Afrika Timur ini pada tahun 1966, merupakan mata uang resmi Uganda dan menjadi representasi kuat dari ketahanan ekonomi serta aspirasi pertumbuhan negara tersebut. Sering disingkat sebagai UGX dan dilambangkan dengan USh, Shilling Uganda didirikan setelah kemerdekaan Uganda, menggantikan Shilling Afrika Timur. Hal ini menandai tonggak penting dalam perjalanan ekonomi negara itu, melambangkan pemutusan hubungan dengan masa kolonial dan komitmen untuk membentuk jalur ekonomi yang mandiri.
Dalam kehidupan sehari-hari, Shilling Uganda meresap ke dalam setiap aspek transaksi keuangan. Mata uang ini mendukung sektor-sektor penting seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur, serta berfungsi sebagai medium pertukaran utama. Mulai dari pembayaran upah hingga penetapan harga barang dan jasa, hingga memfasilitasi investasi, Shilling Uganda merupakan bagian integral dari perekonomian Uganda. Selain itu, perannya juga meluas ke kancah internasional, di mana nilai tukarnya secara signifikan memengaruhi ekspor Uganda seperti kopi, teh, dan emas. Stabilitas nilai Shilling sangat penting untuk menjaga harga ekspor yang kompetitif serta mengelola impor barang-barang esensial.
Bank of Uganda bertanggung jawab atas pengelolaan Shilling Uganda, dan kebijakan-kebijakannya memiliki peran besar dalam membentuk lanskap keuangan negara. Selama bertahun-tahun, Shilling Uganda telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk inflasi dan volatilitas mata uang. Sebagai respons, kebijakan moneter bank sentral bertujuan untuk menstabilkan nilai Shilling, mengendalikan inflasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Dari segi desain dan simbolisme, Shilling Uganda merupakan cerminan hidup dari warisan budaya yang kaya, sumber daya alam yang beragam, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Uang kertas dan koin menampilkan gambar tokoh-tokoh terkenal Uganda, flora dan fauna lokal, serta aktivitas ekonomi utama, yang menceritakan sejarah Uganda, merayakan keragaman budayanya, dan memperlihatkan keindahan alamnya. Pendekatan desain ini memiliki tujuan ganda—tidak hanya bersifat utilitarian, tetapi juga menanamkan rasa identitas nasional dan kebanggaan di kalangan warga Uganda.
Pengiriman uang dari warga Uganda yang bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Pengiriman uang ini, setelah dikonversi ke dalam Shilling, memberi dukungan kepada banyak keluarga dan berkontribusi pada perekonomian nasional, sehingga menjadi penyangga vital dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Menariknya, Shilling Uganda juga disebutkan dalam dunia mata uang kripto. Data pertukaran kripto-fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke UGX, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Hal ini memberikan gambaran menarik tentang peran Shilling dalam ekonomi digital global yang terus berkembang.
Sebagai kesimpulan, Shilling Uganda, sebagai mata uang resmi Uganda, memegang peran krusial dalam perjalanan ekonomi negara ini. Dari melambangkan kemerdekaan negara hingga berfungsi sebagai medium pertukaran yang vital, Shilling merupakan inti dari ketahanan ekonomi dan aspirasi pertumbuhan Uganda.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.06
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Creditcoin untuk perdagangan strategis.
Beli Creditcoin dengan UGX dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit UGX
Danai akun Anda dengan UGX menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Creditcoin
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Creditcoin, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan UGX yang telah didepositkan.
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CTC dan UGX dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Creditcoin (CTC) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Creditcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.06998
- Perubahan 7 Hari: -14.26%
- Tren 30 Hari: -18.94%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTC, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UGX, harga USD CTC tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTC] [CTC ke USD]
Siling Uganda (UGX) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UGX/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UGX yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTC yang sama.
- UGX yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke UGX?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Siling Uganda (UGX) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke UGX. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UGX memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UGX
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UGX. Ketika UGX melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UGX.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke UGX di Indonesia?
Kurs CTC ke UGX di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam UGX) yang dikonversi ke UGX menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke UGX sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke UGX sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke UGX di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke UGX dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke UGX mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke UGX atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke UGX dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap UGX seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke UGX di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan UGX, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke UGX?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke UGX.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke UGX dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keUGX wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke UGX sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke UGX dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke UGX target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan UGX di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan UGX.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke UGX dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan UGX. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke UGX merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam UGX atau stablecoin. CTC ke UGX berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke UGX selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. UGX dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke UGX yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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