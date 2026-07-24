Tabel Konversi Creditcoin ke Dolar Amerika Serikat
Tabel Konversi CTC ke USD
Tabel Konversi USD ke CTC
- 1 CTC0.079239 USD
- 5 CTC0.396195 USD
- 10 CTC0.792389 USD
- 50 CTC3.96 USD
- 100 CTC7.92 USD
- 1,000 CTC79.24 USD
- 5,000 CTC396.19 USD
- 10,000 CTC792.39 USD
- 1 USD12.62 CTC
- 5 USD63.10 CTC
- 10 USD126.2 CTC
- 50 USD631.002 CTC
- 100 USD1,262 CTC
- 1,000 USD12,620 CTC
- 5,000 USD63,100 CTC
- 10,000 USD126,200 CTC
Creditcoin (CTC) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.079239 USD , yang mencerminkan perubahan -0.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $49.96K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $42.82M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Creditcoin Harga khusus dari kami.
541.13M USD
Suplai Peredaran
49.96K
Volume Trading 24 Jam
42.82M USD
Kapitalisasi Pasar
-0.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.08016
High 24 Jam
$ 0.0788
Low 24 Jam
Grafik tren CTC ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Creditcoin terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Creditcoin saat ini.
Ringkasan Konversi CTC ke USD
Per | 1 CTC = 0.079239 USD | 1 USD = 12.62 CTC
Kurs untuk 1 CTC ke USD hari ini adalah 0.079239 USD.
Pembelian 5 CTC akan dikenai biaya 0.396195 USD, sedangkan 10 CTC memiliki nilai 0.792389 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 12.62 CTC.
50 USD dapat dikonversi ke 631.002 CTC, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTC ke USD telah berubah sebesar -2.08% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.76%, sehingga mencapai high senilai 0.08023 USD dan low senilai 0.078869 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTC adalah 0.08076 USD yang menunjukkan perubahan -1.89% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTC telah berubah sebesar -0.068119 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -46.24% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTC ke USD
Dalam 24 jam terakhir, Creditcoin (CTC) telah berfluktuasi antara 0.078869 USD dan 0.08023 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.078598 USD dan high 0.083453 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTC ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.09
|$ 0.17
|Low
|$ 0.07
|$ 0.07
|$ 0.07
|$ 0.07
|Rata-rata
|$ 0.07
|$ 0.08
|$ 0.08
|$ 0.11
|Volatilitas
|+1.71%
|+5.99%
|+17.80%
|+68.07%
|Perubahan
|-0.30%
|-2.27%
|-1.92%
|-45.99%
Prakiraan Harga Creditcoin dalam USD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Creditcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTC ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTC untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Creditcoin dapat mencapai sekitar $0.083201 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTC untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTC mungkin naik menjadi sekitar $0.096315 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Creditcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Creditcoin
Ringkasan Dolar Amerika Serikat
Statistik Pasar CTC ke USD
549,564,264
ETH
Kurs CTC ke USD Saat Ini
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah $ 0.07920891175322531421, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke USD saat ini adalah $ 0.07920891175322531421 per CTC.
Telusuri Creditcoin Selengkapnya di MEXC
Dolar Amerika Serikat (USD) adalah mata uang resmi dari Amerika Serikat dan wilayah-wilayahnya. Ditetapkan oleh Undang-Undang Koin tahun 1792, mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional dan dianggap sebagai salah satu mata uang cadangan utama dunia. USD dikelola oleh Sistem Federal Reserve, sistem perbankan sentral Amerika Serikat.
USD memainkan peran penting dalam ekonomi global berkat statusnya sebagai mata uang cadangan. Bank-bank sentral dan lembaga keuangan di seluruh dunia menyimpan dolar dalam cadangan devisa mereka untuk menyelesaikan transaksi internasional. Peran ini telah memberikan USD pengaruh besar terhadap pasar komoditas global, di mana mata uang ini sering digunakan sebagai mata uang standar penetapan harga untuk berbagai komoditas termasuk minyak, emas, dan logam mulia lainnya.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Amerika Serikat, USD digunakan untuk segala bentuk transaksi—baik tunai, cek, maupun transfer elektronik. Mata uang ini diterbitkan dalam berbagai pecahan, baik koin maupun uang kertas. Masing-masing uang kertas dan koin fisik diproduksi oleh United States Mint dan Bureau of Engraving and Printing.
USD juga merupakan mata uang umum dalam ekonomi digital. Mata uang ini merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing, mencakup sekitar 88% dari semua transaksi mata uang. Kepopuleran ini juga meluas ke dunia mata uang kripto, di mana banyak aset digital diperdagangkan terhadap USD, dan beberapa stablecoin bahkan dikaitkan dengan mata uang ini.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun USD merupakan mata uang yang stabil dan diakui secara global, mata uang ini tidak kebal terhadap fluktuasi nilai. Perubahan nilai ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Namun, status USD sebagai mata uang cadangan sering kali memberikan perlindungan tertentu terhadap fluktuasi tersebut.
Sebagai kesimpulan, USD lebih dari sekadar mata uang nasional Amerika Serikat. Mata uang ini merupakan pemain kunci dalam sistem keuangan global, memengaruhi perdagangan internasional, penetapan harga komoditas, dan bahkan ekonomi digital. USD adalah simbol stabilitas dan kekuatan ekonomi, sering kali menjadi patokan yang digunakan untuk mengukur nilai mata uang-mata uang lainnya.
Pasangan Perdagangan CTC yang Tersedia di MEXC
Spot
CTC/USDT
|0.07
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTC, yang mencakup pasar tempat Creditcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTC pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
CTCUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTC dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Creditcoin untuk perdagangan strategis.
Beli Creditcoin dengan USD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit USD
Danai akun Anda dengan USD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Creditcoin, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan USD yang telah didepositkan.
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CTC dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): --
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Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli CTC.
- USD yang lebih lemah membuat CTC relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CTC ke USD?
Kurs antara Creditcoin (CTC) dan Dolar Amerika Serikat (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTC, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTC ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTC, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Creditcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTC dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CTC ke USD di Indonesia?
Kurs CTC ke USD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CTC (sering kali dalam USD) yang dikonversi ke USD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CTC ke USD sering berubah di Indonesia?
Kurs CTC ke USD sering berubah karena CTC dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CTC ke USD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CTC ke USD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CTC ke USD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CTC ke USD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CTC ke USD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CTC terhadap USD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CTC ke USD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CTC tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTC ke USD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CTC ke USD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CTC ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTC keUSD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTC ke USD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CTC, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTC ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CTC ke USD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CTC dan USD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CTC dan USD.
Apa perbedaan antara mengonversi CTC ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CTC dan USD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CTC ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CTC dalam USD atau stablecoin. CTC ke USD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CTC ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. USD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTC ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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