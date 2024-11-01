Analisis Teknis Cysic (CYS) Hari Ini Halaman Analisis Cysic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CYS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cysic di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cysic (CYS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3049 -- +2.14% -10.49% -38.79%

Indikator Teknikal Cysic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cysic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3058 0.3057 R2 0.3057 0.3057 R1 0.3057 0.3057 PP 0.3056 0.3056 S1 0.3056 0.3056 S2 0.3055 0.3056 S3 0.3055 0.3055

Sinyal Pasar Cysic Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.21M $1.67 M $1.88 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.42 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cysic Aliran Masuk Bersih Harga CYSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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