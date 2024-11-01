Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cysic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cysic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang CYS

Info Harga CYS

Penjelasan CYS

Whitepaper CYS

Situs Web Resmi CYS

Tokenomi CYS

Prakiraan Harga CYS

Riwayat CYS

Panduan Membeli CYS

Konverter CYS ke Mata Uang Fiat

Spot CYS

Futures USDT-M CYS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Cysic (CYS) Hari Ini

Analisis Teknis Cysic (CYS) Hari Ini

Halaman Analisis Cysic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CYS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cysic di bawah ini.

Perubahan Harga Cysic (CYS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.3049--+2.14%-10.49%-38.79%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cysic

Indikator Teknikal Cysic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cysic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3058
0.3057
R2
0.3057
0.3057
R1
0.3057
0.3057
PP
0.3056
0.3056
S1
0.3056
0.3056
S2
0.3055
0.3056
S3
0.3055
0.3055

Sinyal Pasar Cysic

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.21M
$1.67 M
$1.88 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.42 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cysic

Aliran Masuk BersihHarga CYSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Cysic Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Cysic (CYS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cysic secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CYS/USDT
$0.3049
$0.3049$0.3049
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator CYS ke USD

Jumlah

CYS
CYS
USD
USD

1 CYS = 0.3049 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.