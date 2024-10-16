Analisis Teknis deBridge (DBR) Hari Ini Halaman Analisis deBridge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DBR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis deBridge di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga deBridge (DBR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01418 -- -17.80% -8.11% +4.49%

Indikator Teknikal DeBridge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeBridge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 14 Netral 10 Beli 2 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 4 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01421 0.0142 R2 0.0142 0.0142 R1 0.0142 0.0142 PP 0.01419 0.01419 S1 0.01419 0.01419 S2 0.01418 0.01419 S3 0.01418 0.01418

Sinyal Pasar DeBridge Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.29M $1.65 M $1.94 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DeBridge Aliran Masuk Bersih Harga DBRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.04 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.01 M 0.01 2026-07-23 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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