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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeBridge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeBridge, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis deBridge (DBR) Hari Ini

Analisis Teknis deBridge (DBR) Hari Ini

Halaman Analisis deBridge menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DBR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis deBridge di bawah ini.

Perubahan Harga deBridge (DBR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01418---17.80%-8.11%+4.49%
Ketahui selengkapnya tentang Harga deBridge

Indikator Teknikal DeBridge

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeBridge di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 14
Netral 10
Beli 2
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 4Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 6Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01421
0.0142
R2
0.0142
0.0142
R1
0.0142
0.0142
PP
0.01419
0.01419
S1
0.01419
0.01419
S2
0.01418
0.01419
S3
0.01418
0.01418

Sinyal Pasar DeBridge

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.29M
$1.65 M
$1.94 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DeBridge

Aliran Masuk BersihHarga DBRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.04 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.01 M0.01
2026-07-23-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DBR/USDT
$0.01418
$0.01418$0.01418
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DBR = 0.01418 USD

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