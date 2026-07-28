Analisis Teknis DeepBook (DEEP) Hari Ini Halaman Analisis DeepBook menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DEEP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DeepBook di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DeepBook (DEEP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.016322 -- -10.93% +7.40% -45.17%

Indikator Teknikal DeepBook

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeepBook di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 17 Netral 5 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01631 0.0163 R2 0.0163 0.01629 R1 0.01629 0.01629 PP 0.01628 0.01628 S1 0.01627 0.01627 S2 0.01626 0.01627 S3 0.01625 0.01626

Sinyal Pasar DeepBook Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $2.47 M $2.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DeepBook Aliran Masuk Bersih Harga DEEPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.03 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 $0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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