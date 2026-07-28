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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeepBook, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DeepBook, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DeepBook (DEEP) Hari Ini

Analisis Teknis DeepBook (DEEP) Hari Ini

Halaman Analisis DeepBook menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DEEP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DeepBook di bawah ini.

Perubahan Harga DeepBook (DEEP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.016322---10.93%+7.40%-45.17%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DeepBook

Indikator Teknikal DeepBook

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DeepBook di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 17
Netral 5
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01631
0.0163
R2
0.0163
0.01629
R1
0.01629
0.01629
PP
0.01628
0.01628
S1
0.01627
0.01627
S2
0.01626
0.01627
S3
0.01625
0.01626

Sinyal Pasar DeepBook

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$2.47 M
$2.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DeepBook

Aliran Masuk BersihHarga DEEPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.03 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi DeepBook Selengkapnya

Perdagangkan Pasar DeepBook (DEEP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume DeepBook secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DEEP/USDT
$0.016322
$0.016322$0.016322
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DEEP = 0.016322 USD

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