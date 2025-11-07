Apa yang dimaksud dengan DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi adalah protokol MemeFi generasi terbaru yang menggabungkan DeFi, AI, dan gamifikasi untuk membuka utilitas nyata bagi memecoin. Stake, pinjamkan, perdagangkan derivatif, dan raih keuntungan melalui permainan berbasis pertempuran — semuanya didukung oleh token $DEGENFFI dan NFT Degen Beer Mug.

Berapa nilai DEGENFI (DEGENFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEGENFI (DEGENFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEGENFI.

Tokenomi DEGENFI (DEGENFI)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEGENFI Berapa nilai DEGENFI (DEGENFI) hari ini? Harga live DEGENFI dalam USD adalah 0.0000000000384 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEGENFI ke USD saat ini? $ 0.0000000000384 . Cobalah Harga DEGENFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DEGENFI? Kapitalisasi pasar DEGENFI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEGENFI? Suplai beredar DEGENFI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEGENFI? DEGENFI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEGENFI? DEGENFI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan DEGENFI? Volume perdagangan 24 jam live DEGENFI adalah $ 1.31M USD . Akankah harga DEGENFI naik lebih tinggi tahun ini? DEGENFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEGENFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DEGENFI (DEGENFI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

