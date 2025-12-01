Tabel Konversi AgentHub ke Vietnamese Dong
Tabel Konversi DIRA ke VND
- 1 DIRA5.90 VND
- 2 DIRA11.81 VND
- 3 DIRA17.71 VND
- 4 DIRA23.61 VND
- 5 DIRA29.52 VND
- 6 DIRA35.42 VND
- 7 DIRA41.32 VND
- 8 DIRA47.23 VND
- 9 DIRA53.13 VND
- 10 DIRA59.03 VND
- 50 DIRA295.17 VND
- 100 DIRA590.34 VND
- 1,000 DIRA5,903.41 VND
- 5,000 DIRA29,517.04 VND
- 10,000 DIRA59,034.09 VND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AgentHub ke Vietnamese Dong (DIRA ke VND) di berbagai rentang nilai, dari 1 DIRA hingga 10,000 DIRA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DIRA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar VND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DIRA ke VND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi VND ke DIRA
- 1 VND0.1693 DIRA
- 2 VND0.3387 DIRA
- 3 VND0.5081 DIRA
- 4 VND0.6775 DIRA
- 5 VND0.8469 DIRA
- 6 VND1.0163 DIRA
- 7 VND1.185 DIRA
- 8 VND1.355 DIRA
- 9 VND1.524 DIRA
- 10 VND1.693 DIRA
- 50 VND8.469 DIRA
- 100 VND16.93 DIRA
- 1,000 VND169.3 DIRA
- 5,000 VND846.9 DIRA
- 10,000 VND1,693 DIRA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Vietnamese Dong ke AgentHub (VND ke DIRA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 VND hingga 10,000 VND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AgentHub yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah VND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AgentHub (DIRA) saat ini diperdagangkan seharga ₫ 5.90 VND , yang mencerminkan perubahan 0.17% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₫1.38B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₫-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AgentHub Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
1.38B
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.17%
Perubahan Harga (1 Hari)
₫ 0.0002806
High 24 Jam
₫ 0.0002226
Low 24 Jam
Grafik tren DIRA ke VND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AgentHub terhadap VND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AgentHub saat ini.
Ringkasan Konversi DIRA ke VND
Per | 1 DIRA = 5.90 VND | 1 VND = 0.1693 DIRA
Kurs untuk 1 DIRA ke VND hari ini adalah 5.90 VND.
Pembelian 5 DIRA akan dikenai biaya 29.52 VND, sedangkan 10 DIRA memiliki nilai 59.03 VND.
1 VND dapat di-trade dengan 0.1693 DIRA.
50 VND dapat dikonversi ke 8.469 DIRA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DIRA ke VND telah berubah sebesar -22.82% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.17%, sehingga mencapai high senilai 7.401682267290692 VND dan low senilai 5.871755070202808 VND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DIRA adalah 31.410988039521584 VND yang menunjukkan perubahan -81.21% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DIRA telah berubah sebesar -46.85270150806032 VND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -88.81% pada nilainya.
Semua Tentang AgentHub (DIRA)
Setelah menghitung harga AgentHub (DIRA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AgentHub langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DIRA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AgentHub, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DIRA ke VND
Dalam 24 jam terakhir, AgentHub (DIRA) telah berfluktuasi antara 5.871755070202808 VND dan 7.401682267290692 VND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5.871755070202808 VND dan high 9.575234009360374 VND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DIRA ke VND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Low
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Rata-rata
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|₫ 0
|Volatilitas
|+21.07%
|+48.38%
|+84.54%
|+336.99%
|Perubahan
|-18.37%
|-22.57%
|-81.13%
|-88.76%
Prakiraan Harga AgentHub dalam VND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AgentHub dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DIRA ke VND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DIRA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AgentHub dapat mencapai sekitar ₫6.20VND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DIRA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DIRA mungkin naik menjadi sekitar ₫7.53 VND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AgentHub kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DIRA yang Tersedia di MEXC
DIRA/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DIRA, yang mencakup pasar tempat AgentHub dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DIRA pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DIRA dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AgentHub untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AgentHub
Ingin menambahkan AgentHub ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli AgentHub › atau Mulai sekarang ›
DIRA dan VND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
AgentHub (DIRA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga AgentHub
- Harga Saat Ini (USD): $0.0002238
- Perubahan 7 Hari: -22.82%
- Tren 30 Hari: -81.21%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DIRA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke VND, harga USD DIRA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DIRA] [DIRA ke USD]
Vietnamese Dong (VND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (VND/USD): 0.000037911817113394244
- Perubahan 7 Hari: -0.24%
- Tren 30 Hari: -0.24%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- VND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DIRA yang sama.
- VND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DIRA dengan VND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DIRA ke VND?
Kurs antara AgentHub (DIRA) dan Vietnamese Dong (VND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DIRA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DIRA ke VND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit VND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal VND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan VND. Ketika VND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DIRA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AgentHub, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DIRA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke VND.
Konversikan DIRA ke VND Seketika
Gunakan konverter DIRA ke VND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DIRA ke VND?
Masukkan Jumlah DIRA
Mulailah dengan memasukkan jumlah DIRA yang ingin Anda konversi ke VND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DIRA ke VND Secara Live
Lihat kurs DIRA ke VND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DIRA dan VND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DIRA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DIRA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DIRA ke VND dihitung?
Perhitungan kurs DIRA ke VND didasarkan pada nilai DIRA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke VND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DIRA ke VND begitu sering berubah?
Kurs DIRA ke VND sangat sering berubah karena AgentHub dan Vietnamese Dong terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DIRA ke VND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DIRA ke VND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DIRA ke VND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DIRA ke VND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DIRA ke VND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DIRA terhadap VND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DIRA terhadap VND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DIRA ke VND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan VND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DIRA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DIRA ke VND?
Halving AgentHub, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DIRA ke VND.
Bisakah saya membandingkan kurs DIRA ke VND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DIRA keVND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DIRA ke VND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AgentHub, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DIRA ke VND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas VND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DIRA ke VND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AgentHub dan Vietnamese Dong?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AgentHub dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DIRA ke VND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan VND Anda ke DIRA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DIRA ke VND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DIRA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DIRA ke VND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DIRA ke VND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai VND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DIRA ke VND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi AgentHub Selengkapnya
Harga AgentHub
Pelajari selengkapnya tentang AgentHub (DIRA) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga AgentHub
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DIRA untuk lebih memahami kemungkinan arah AgentHub.
Cara Membeli AgentHub
Ingin membeli AgentHub? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DIRA/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DIRA/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
DIRA USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada DIRA dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures DIRA USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi AgentHub ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke VND
Mengapa Harus Membeli AgentHub dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli AgentHub.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli AgentHub dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.