Analisis Teknis DOGS (DOGS) Hari Ini Halaman Analisis DOGS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOGS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DOGS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DOGS (DOGS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00003574 -- -4.93% -5.75% +13.67%

Indikator Teknikal DOGS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DOGS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 5 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 8 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0000357 0.0000357 R2 0.0000357 0.00003569 R1 0.00003569 0.00003569 PP 0.00003569 0.00003569 S1 0.00003568 0.00003568 S2 0.00003568 0.00003568 S3 0.00003567 0.00003568

Sinyal Pasar DOGS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -2.00M $12.56 M $14.56 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.30 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.53 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.58 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DOGS Aliran Masuk Bersih Harga DOGSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.05 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 -$0.04 M 0.00 2026-07-24 -$0.04 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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