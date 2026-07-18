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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DOGS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DOGS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DOGS (DOGS) Hari Ini

Analisis Teknis DOGS (DOGS) Hari Ini

Halaman Analisis DOGS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOGS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DOGS di bawah ini.

Perubahan Harga DOGS (DOGS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00003574---4.93%-5.75%+13.67%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DOGS

Indikator Teknikal DOGS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DOGS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 5
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 3Netral 3Beli 8
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0000357
0.0000357
R2
0.0000357
0.00003569
R1
0.00003569
0.00003569
PP
0.00003569
0.00003569
S1
0.00003568
0.00003568
S2
0.00003568
0.00003568
S3
0.00003567
0.00003568

Sinyal Pasar DOGS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-2.00M
$12.56 M
$14.56 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.53 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.58 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DOGS

Aliran Masuk BersihHarga DOGSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.05 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25-$0.04 M0.00
2026-07-24-$0.04 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi DOGS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar DOGS (DOGS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume DOGS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DOGS/USDT
$0.00003576
$0.00003576$0.00003576
0.00%
0.00% (USDT)
DOGS/USDC
$0.00003573
$0.00003573$0.00003573
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator DOGS ke USD

Jumlah

DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0.00003574 USD

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