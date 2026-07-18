Analisis Teknis Dolomite (DOLO) Hari Ini Halaman Analisis Dolomite menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dolomite di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Dolomite (DOLO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02193 -- -1.62% -5.32% -38.18%

Indikator Teknikal Dolomite

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dolomite di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 5 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 1 Beli 8 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02195 0.02194 R2 0.02194 0.02192 R1 0.02191 0.02191 PP 0.0219 0.0219 S1 0.02187 0.02188 S2 0.02186 0.02187 S3 0.02183 0.02186

Sinyal Pasar Dolomite Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.36M $6.21 M $6.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Dolomite Aliran Masuk Bersih Harga DOLOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 -$0.01 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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