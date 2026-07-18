Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dolomite, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dolomite, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang DOLO

Info Harga DOLO

Penjelasan DOLO

Whitepaper DOLO

Situs Web Resmi DOLO

Tokenomi DOLO

Prakiraan Harga DOLO

Riwayat DOLO

Panduan Membeli DOLO

Konverter DOLO ke Mata Uang Fiat

Spot DOLO

Futures USDT-M DOLO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Dolomite (DOLO) Hari Ini

Analisis Teknis Dolomite (DOLO) Hari Ini

Halaman Analisis Dolomite menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOLO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dolomite di bawah ini.

Perubahan Harga Dolomite (DOLO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02193---1.62%-5.32%-38.18%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Dolomite

Indikator Teknikal Dolomite

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dolomite di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 5
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 5Netral 1Beli 8
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02195
0.02194
R2
0.02194
0.02192
R1
0.02191
0.02191
PP
0.0219
0.0219
S1
0.02187
0.02188
S2
0.02186
0.02187
S3
0.02183
0.02186

Sinyal Pasar Dolomite

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.36M
$6.21 M
$6.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Dolomite

Aliran Masuk BersihHarga DOLOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Dolomite Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Dolomite (DOLO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Dolomite secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DOLO/USDT
$0.02193
$0.02193$0.02193
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator DOLO ke USD

Jumlah

DOLO
DOLO
USD
USD

1 DOLO = 0.02193 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.