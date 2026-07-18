Analisis Teknis Doodles (DOOD) Hari Ini Halaman Analisis Doodles menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOOD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Doodles di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Doodles (DOOD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001472 -- -6.49% +0.20% -54.49%

Indikator Teknikal Doodles

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Doodles di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 4 Netral 10 Beli 12 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001472 0.001472 R2 0.001472 0.001471 R1 0.001471 0.001471 PP 0.001471 0.001471 S1 0.00147 0.00147 S2 0.00147 0.00147 S3 0.001469 0.00147

Sinyal Pasar Doodles Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.17M $1.72 M $1.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Doodles Aliran Masuk Bersih Harga DOODUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.03 M 0.00 2026-07-26 $0.04 M 0.00 2026-07-25 $0.04 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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