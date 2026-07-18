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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Doodles, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Doodles, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Doodles (DOOD) Hari Ini

Analisis Teknis Doodles (DOOD) Hari Ini

Halaman Analisis Doodles menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOOD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Doodles di bawah ini.

Perubahan Harga Doodles (DOOD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001472---6.49%+0.20%-54.49%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Doodles

Indikator Teknikal Doodles

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Doodles di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 4
Netral 10
Beli 12
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 6Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001472
0.001472
R2
0.001472
0.001471
R1
0.001471
0.001471
PP
0.001471
0.001471
S1
0.00147
0.00147
S2
0.00147
0.00147
S3
0.001469
0.00147

Sinyal Pasar Doodles

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.17M
$1.72 M
$1.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.10 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Doodles

Aliran Masuk BersihHarga DOODUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.03 M0.00
2026-07-26$0.04 M0.00
2026-07-25$0.04 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Doodles (DOOD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Doodles secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DOOD/USDT
$0.00147
$0.00147$0.00147
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DOOD = 0.001472 USD

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