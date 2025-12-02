Tabel Konversi Deeper Network ke Bangladeshi Taka
Tabel Konversi DPR ke BDT
- 1 DPR0.02 BDT
- 2 DPR0.04 BDT
- 3 DPR0.06 BDT
- 4 DPR0.08 BDT
- 5 DPR0.10 BDT
- 6 DPR0.12 BDT
- 7 DPR0.14 BDT
- 8 DPR0.16 BDT
- 9 DPR0.18 BDT
- 10 DPR0.20 BDT
- 50 DPR1.01 BDT
- 100 DPR2.02 BDT
- 1,000 DPR20.24 BDT
- 5,000 DPR101.20 BDT
- 10,000 DPR202.39 BDT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Deeper Network ke Bangladeshi Taka (DPR ke BDT) di berbagai rentang nilai, dari 1 DPR hingga 10,000 DPR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DPR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BDT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DPR ke BDT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BDT ke DPR
- 1 BDT49.40 DPR
- 2 BDT98.81 DPR
- 3 BDT148.2 DPR
- 4 BDT197.6 DPR
- 5 BDT247.04 DPR
- 6 BDT296.4 DPR
- 7 BDT345.8 DPR
- 8 BDT395.2 DPR
- 9 BDT444.6 DPR
- 10 BDT494.08 DPR
- 50 BDT2,470 DPR
- 100 BDT4,940 DPR
- 1,000 BDT49,408 DPR
- 5,000 BDT247,043 DPR
- 10,000 BDT494,086 DPR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bangladeshi Taka ke Deeper Network (BDT ke DPR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BDT hingga 10,000 BDT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Deeper Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BDT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Deeper Network (DPR) saat ini diperdagangkan seharga Tk 0.02 BDT , yang mencerminkan perubahan -9.46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk24.37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk65.61M BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Deeper Network Harga khusus dari kami.
396.94B BDT
Suplai Peredaran
24.37M
Volume Trading 24 Jam
65.61M BDT
Kapitalisasi Pasar
-9.46%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0.0001881
High 24 Jam
Tk 0.0001651
Low 24 Jam
Grafik tren DPR ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Deeper Network terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Deeper Network saat ini.
Ringkasan Konversi DPR ke BDT
Per | 1 DPR = 0.02 BDT | 1 BDT = 49.40 DPR
Kurs untuk 1 DPR ke BDT hari ini adalah 0.02 BDT.
Pembelian 5 DPR akan dikenai biaya 0.10 BDT, sedangkan 10 DPR memiliki nilai 0.20 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 49.40 DPR.
50 BDT dapat dikonversi ke 2,470 DPR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DPR ke BDT telah berubah sebesar -13.23% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -9.46%, sehingga mencapai high senilai 0.023003166293622382 BDT dan low senilai 0.020190445268883868 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DPR adalah 0.023810294935503868 BDT yang menunjukkan perubahan -15.02% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DPR telah berubah sebesar -0.019358858183309 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -48.92% pada nilainya.
Semua Tentang Deeper Network (DPR)
Setelah menghitung harga Deeper Network (DPR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Deeper Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DPR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Deeper Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DPR ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, Deeper Network (DPR) telah berfluktuasi antara 0.020190445268883868 BDT dan 0.023003166293622382 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.020190445268883868 BDT dan high 0.026305056192228466 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DPR ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Low
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Rata-rata
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Volatilitas
|+12.28%
|+26.22%
|+43.58%
|+49.92%
|Perubahan
|-11.79%
|-13.37%
|-15.10%
|-49.05%
Prakiraan Harga Deeper Network dalam BDT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Deeper Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DPR ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DPR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Deeper Network dapat mencapai sekitar Tk0.02BDT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DPR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DPR mungkin naik menjadi sekitar Tk0.03 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Deeper Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DPR yang Tersedia di MEXC
DPR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DPR, yang mencakup pasar tempat Deeper Network dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DPR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DPR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Deeper Network untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Deeper Network
Ingin menambahkan Deeper Network ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Deeper Network › atau Mulai sekarang ›
DPR dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Deeper Network (DPR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Deeper Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001655
- Perubahan 7 Hari: -13.23%
- Tren 30 Hari: -15.02%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DPR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD DPR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DPR] [DPR ke USD]
Bangladeshi Taka (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): 0.008176644566068581
- Perubahan 7 Hari: -0.21%
- Tren 30 Hari: -0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DPR yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DPR dengan BDT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DPR ke BDT?
Kurs antara Deeper Network (DPR) dan Bangladeshi Taka (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DPR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DPR ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DPR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Deeper Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DPR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
Konversikan DPR ke BDT Seketika
Gunakan konverter DPR ke BDT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DPR ke BDT?
Masukkan Jumlah DPR
Mulailah dengan memasukkan jumlah DPR yang ingin Anda konversi ke BDT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DPR ke BDT Secara Live
Lihat kurs DPR ke BDT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DPR dan BDT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DPR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DPR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DPR ke BDT dihitung?
Perhitungan kurs DPR ke BDT didasarkan pada nilai DPR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DPR ke BDT begitu sering berubah?
Kurs DPR ke BDT sangat sering berubah karena Deeper Network dan Bangladeshi Taka terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DPR ke BDT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DPR ke BDT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DPR ke BDT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DPR ke BDT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DPR ke BDT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DPR terhadap BDT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DPR terhadap BDT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DPR ke BDT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DPR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DPR ke BDT?
Halving Deeper Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DPR ke BDT.
Bisakah saya membandingkan kurs DPR ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DPR keBDT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DPR ke BDT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Deeper Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DPR ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BDT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DPR ke BDT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Deeper Network dan Bangladeshi Taka?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Deeper Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DPR ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BDT Anda ke DPR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DPR ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DPR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DPR ke BDT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DPR ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BDT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DPR ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Deeper Network Selengkapnya
Harga Deeper Network
Pelajari selengkapnya tentang Deeper Network (DPR) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Deeper Network
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DPR untuk lebih memahami kemungkinan arah Deeper Network.
Cara Membeli Deeper Network
Ingin membeli Deeper Network? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DPR/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DPR/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
DPR USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada DPR dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures DPR USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Deeper Network ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BDT
Mengapa Harus Membeli Deeper Network dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Deeper Network.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Deeper Network dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.