Analisis Teknis Drift Protocol (DRIFT) Hari Ini Halaman Analisis Drift Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DRIFT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Drift Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Drift Protocol (DRIFT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01148 -- -13.23% -25.12% -68.42%

Indikator Teknikal Drift Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Drift Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 3 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 1 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01155 0.01154 R2 0.01154 0.01153 R1 0.01153 0.01153 PP 0.01152 0.01152 S1 0.01151 0.01151 S2 0.0115 0.01151 S3 0.01149 0.0115

Sinyal Pasar Drift Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $1.53 M $1.54 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Drift Protocol Aliran Masuk Bersih Harga DRIFTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.04 M 0.01 2026-07-26 -$0.07 M 0.01 2026-07-25 -$0.18 M 0.01 2026-07-24 -$0.20 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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