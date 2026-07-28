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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Drift Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Drift Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Drift Protocol (DRIFT) Hari Ini

Analisis Teknis Drift Protocol (DRIFT) Hari Ini

Halaman Analisis Drift Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DRIFT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Drift Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Drift Protocol (DRIFT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01148---13.23%-25.12%-68.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Drift Protocol

Indikator Teknikal Drift Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Drift Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 3
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 7Netral 1Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01155
0.01154
R2
0.01154
0.01153
R1
0.01153
0.01153
PP
0.01152
0.01152
S1
0.01151
0.01151
S2
0.0115
0.01151
S3
0.01149
0.0115

Sinyal Pasar Drift Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$1.53 M
$1.54 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Drift Protocol

Aliran Masuk BersihHarga DRIFTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.04 M0.01
2026-07-26-$0.07 M0.01
2026-07-25-$0.18 M0.01
2026-07-24-$0.20 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Drift Protocol (DRIFT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Drift Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DRIFT/USDT
$0.01148
$0.01148$0.01148
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DRIFT = 0.01148 USD

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