Analisis Teknis Destra Network (DSYNC) Hari Ini Halaman Analisis Destra Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DSYNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Destra Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Destra Network (DSYNC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003849 -- +17.45% -26.76% -71.02%

Indikator Teknikal Destra Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Destra Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003743 0.003741 R2 0.003741 0.003738 R1 0.003736 0.003737 PP 0.003734 0.003734 S1 0.003729 0.003731 S2 0.003727 0.00373 S3 0.003722 0.003727

Sinyal Pasar Destra Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $0.04 M $0.06 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Destra Network Aliran Masuk Bersih Harga DSYNCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Destra Network (DSYNC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Destra Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam DSYNC / USDT $0.003849 $0.003849 $0.003849 0.00% 0.00% (USDT) Trade DSYNC / USDC $0.003825 $0.003825 $0.003825 0.00% 0.00% (USDT) Trade