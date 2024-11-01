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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Destra Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Destra Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Destra Network (DSYNC) Hari Ini

Analisis Teknis Destra Network (DSYNC) Hari Ini

Halaman Analisis Destra Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DSYNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Destra Network di bawah ini.

Perubahan Harga Destra Network (DSYNC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003849--+17.45%-26.76%-71.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Destra Network

Indikator Teknikal Destra Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Destra Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003743
0.003741
R2
0.003741
0.003738
R1
0.003736
0.003737
PP
0.003734
0.003734
S1
0.003729
0.003731
S2
0.003727
0.00373
S3
0.003722
0.003727

Sinyal Pasar Destra Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$0.04 M
$0.06 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Destra Network

Aliran Masuk BersihHarga DSYNCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Destra Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Destra Network (DSYNC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Destra Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DSYNC/USDT
$0.003849
$0.003849$0.003849
0.00%
0.00% (USDT)
DSYNC/USDC
$0.003825
$0.003825$0.003825
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DSYNC = 0.003849 USD

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