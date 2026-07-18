Analisis Teknis edgeX (EDGE) Hari Ini Halaman Analisis edgeX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EDGE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis edgeX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga edgeX (EDGE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.386 -- -8.06% +28.32% -70.09%

Indikator Teknikal EdgeX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EdgeX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 4 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3868 0.3866 R2 0.3866 0.3864 R1 0.3865 0.3864 PP 0.3863 0.3863 S1 0.3862 0.3861 S2 0.386 0.3861 S3 0.3859 0.386

Sinyal Pasar EdgeX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.90M $6.10 M $7.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.30 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $1.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.23 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal EdgeX Aliran Masuk Bersih Harga EDGEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.05 M 0.39 2026-07-27 -$0.01 M 0.40 2026-07-26 -$0.14 M 0.42 2026-07-25 -$0.09 M 0.42 2026-07-24 $0.01 M 0.40 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar edgeX (EDGE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume edgeX secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam EDGE / USDC $0.3859 $0.3859 $0.3859 0.00% 0.00% (USDT) Trade EDGE / USDT $0.3859 $0.3859 $0.3859 0.00% 0.00% (USDT) Trade