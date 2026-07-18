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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EdgeX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EdgeX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis edgeX (EDGE) Hari Ini

Analisis Teknis edgeX (EDGE) Hari Ini

Halaman Analisis edgeX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EDGE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis edgeX di bawah ini.

Perubahan Harga edgeX (EDGE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.386---8.06%+28.32%-70.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga edgeX

Indikator Teknikal EdgeX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EdgeX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 4
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.3868
0.3866
R2
0.3866
0.3864
R1
0.3865
0.3864
PP
0.3863
0.3863
S1
0.3862
0.3861
S2
0.386
0.3861
S3
0.3859
0.386

Sinyal Pasar EdgeX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.90M
$6.10 M
$7.00 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.23 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal EdgeX

Aliran Masuk BersihHarga EDGEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.05 M0.39
2026-07-27-$0.01 M0.40
2026-07-26-$0.14 M0.42
2026-07-25-$0.09 M0.42
2026-07-24$0.01 M0.40

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi edgeX Selengkapnya

Perdagangkan Pasar edgeX (EDGE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume edgeX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EDGE/USDC
$0.3859
$0.3859$0.3859
0.00%
0.00% (USDT)
EDGE/USDT
$0.3859
$0.3859$0.3859
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EDGE = 0.386 USD

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