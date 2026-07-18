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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EigenLayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EigenLayer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis EigenLayer (EIGEN) Hari Ini

Analisis Teknis EigenLayer (EIGEN) Hari Ini

Halaman Analisis EigenLayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EIGEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EigenLayer di bawah ini.

Perubahan Harga EigenLayer (EIGEN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.205---12.36%-13.29%+13.82%
Ketahui selengkapnya tentang Harga EigenLayer

Indikator Teknikal EigenLayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EigenLayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 3
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2051
0.205
R2
0.205
0.2049
R1
0.2049
0.2049
PP
0.2048
0.2048
S1
0.2047
0.2047
S2
0.2046
0.2047
S3
0.2045
0.2046

Sinyal Pasar EigenLayer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.27M
$3.30 M
$3.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.09M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.73 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.81 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.68 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.74 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal EigenLayer

Aliran Masuk BersihHarga EIGENUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.21
2026-07-27-$0.09 M0.21
2026-07-26-$0.22 M0.21
2026-07-25-$0.08 M0.21
2026-07-24$0.05 M0.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi EigenLayer Selengkapnya

Perdagangkan Pasar EigenLayer (EIGEN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume EigenLayer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EIGEN/USDT
$0.205
$0.205$0.205
0.00%
0.00% (USDT)
EIGEN/USDC
$0.205
$0.205$0.205
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EIGEN = 0.205 USD

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