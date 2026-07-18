Analisis Teknis EigenLayer (EIGEN) Hari Ini Halaman Analisis EigenLayer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EIGEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EigenLayer di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga EigenLayer (EIGEN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.205 -- -12.36% -13.29% +13.82%

Indikator Teknikal EigenLayer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EigenLayer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 3 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2051 0.205 R2 0.205 0.2049 R1 0.2049 0.2049 PP 0.2048 0.2048 S1 0.2047 0.2047 S2 0.2046 0.2047 S3 0.2045 0.2046

Sinyal Pasar EigenLayer Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.27M $3.30 M $3.03 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.09M Pembelian Aktif 3 Hari $1.73 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.81 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $5.68 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.74 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal EigenLayer Aliran Masuk Bersih Harga EIGENUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.21 2026-07-27 -$0.09 M 0.21 2026-07-26 -$0.22 M 0.21 2026-07-25 -$0.08 M 0.21 2026-07-24 $0.05 M 0.21 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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