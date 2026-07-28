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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Enso, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Enso, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Enso (ENSO) Hari Ini

Analisis Teknis Enso (ENSO) Hari Ini

Halaman Analisis Enso menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENSO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Enso di bawah ini.

Perubahan Harga Enso (ENSO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.8315--+10.68%+40.93%-10.73%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Enso

Indikator Teknikal Enso

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Enso di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 3
Beli 6
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.8325
0.8322
R2
0.8322
0.8319
R1
0.8317
0.8317
PP
0.8314
0.8314
S1
0.8309
0.8311
S2
0.8306
0.8309
S3
0.8301
0.8306

Sinyal Pasar Enso

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.09M
$3.62 M
$3.72 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Enso

Aliran Masuk BersihHarga ENSOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.08 M0.84
2026-07-27-$0.01 M0.82
2026-07-26$0.06 M0.82
2026-07-25$0.17 M0.81
2026-07-24$0.15 M0.81

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ENSO/USDT
$0.8315
$0.8315$0.8315
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ENSO = 0.8315 USD

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