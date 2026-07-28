Analisis Teknis Enso (ENSO) Hari Ini Halaman Analisis Enso menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENSO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Enso di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Enso (ENSO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.8315 -- +10.68% +40.93% -10.73%

Indikator Teknikal Enso

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Enso di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 3 Beli 6 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.8325 0.8322 R2 0.8322 0.8319 R1 0.8317 0.8317 PP 0.8314 0.8314 S1 0.8309 0.8311 S2 0.8306 0.8309 S3 0.8301 0.8306

Sinyal Pasar Enso Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.09M $3.62 M $3.72 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Enso Aliran Masuk Bersih Harga ENSOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.08 M 0.84 2026-07-27 -$0.01 M 0.82 2026-07-26 $0.06 M 0.82 2026-07-25 $0.17 M 0.81 2026-07-24 $0.15 M 0.81 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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