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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Epic Chain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Epic Chain, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Epic Chain (EPIC) Hari Ini

Analisis Teknis Epic Chain (EPIC) Hari Ini

Halaman Analisis Epic Chain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EPIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Epic Chain di bawah ini.

Perubahan Harga Epic Chain (EPIC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.6829--+53.94%+52.87%+129.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Epic Chain

Indikator Teknikal Epic Chain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Epic Chain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.6834
0.6834
R2
0.6834
0.6833
R1
0.6833
0.6833
PP
0.6833
0.6833
S1
0.6832
0.6832
S2
0.6832
0.6832
S3
0.6831
0.6832

Sinyal Pasar Epic Chain

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.69M
$6.90 M
$7.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.66 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.66 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.71 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.78 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Epic Chain

Aliran Masuk BersihHarga EPICUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.69
2026-07-27$0.08 M0.69
2026-07-26$0.29 M0.75
2026-07-25$0.18 M0.70
2026-07-24-$0.04 M0.66

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Epic Chain Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Epic Chain (EPIC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Epic Chain secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EPIC/USDT
$0.6837
$0.6837$0.6837
0.00%
0.00% (USDT)
EPIC/USDC
$0.6829
$0.6829$0.6829
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0.6828 USD

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