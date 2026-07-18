Analisis Teknis Epic Chain (EPIC) Hari Ini Halaman Analisis Epic Chain menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EPIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Epic Chain di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Epic Chain (EPIC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6829 -- +53.94% +52.87% +129.62%

Indikator Teknikal Epic Chain

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Epic Chain di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.6834 0.6834 R2 0.6834 0.6833 R1 0.6833 0.6833 PP 0.6833 0.6833 S1 0.6832 0.6832 S2 0.6832 0.6832 S3 0.6831 0.6832

Sinyal Pasar Epic Chain Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.69M $6.90 M $7.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.66 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.66 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $1.71 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.78 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Epic Chain Aliran Masuk Bersih Harga EPICUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.69 2026-07-27 $0.08 M 0.69 2026-07-26 $0.29 M 0.75 2026-07-25 $0.18 M 0.70 2026-07-24 -$0.04 M 0.66 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Epic Chain (EPIC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Epic Chain secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam EPIC / USDT $0.6837 $0.6837 $0.6837 0.00% 0.00% (USDT) Trade EPIC / USDC $0.6829 $0.6829 $0.6829 0.00% 0.00% (USDT) Trade