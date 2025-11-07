Apa yang dimaksud dengan Equilibrium (EQ)

Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX. Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Equilibrium Berapa nilai Equilibrium (EQ) hari ini? Harga live EQ dalam USD adalah 0.000005405 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EQ ke USD saat ini? $ 0.000005405 . Cobalah Harga EQ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Equilibrium? Kapitalisasi pasar EQ adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EQ? Suplai beredar EQ adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EQ? EQ mencapai harga ATH sebesar 0.004245773166431977 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EQ? EQ mencapai harga ATL 0.000005668539328994 USD . Berapa volume perdagangan EQ? Volume perdagangan 24 jam live EQ adalah $ 56.99K USD . Akankah harga EQ naik lebih tinggi tahun ini? EQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

