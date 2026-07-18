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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ERA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ERA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ERA (ERA) Hari Ini

Analisis Teknis ERA (ERA) Hari Ini

Halaman Analisis ERA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ERA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ERA di bawah ini.

Perubahan Harga ERA (ERA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07295--+17.87%-11.89%-49.66%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ERA

Indikator Teknikal ERA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ERA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 4
Netral 1
Beli 21
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07259
0.07258
R2
0.07258
0.07258
R1
0.07258
0.07258
PP
0.07257
0.07257
S1
0.07257
0.07257
S2
0.07256
0.07257
S3
0.07256
0.07256

Sinyal Pasar ERA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.05M
$1.25 M
$1.30 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.29 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.18M
Pembelian Aktif 7 Hari
$7.43 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$7.61 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ERA

Aliran Masuk BersihHarga ERAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.07
2026-07-27-$0.02 M0.07
2026-07-26$0.09 M0.08
2026-07-25-$0.18 M0.09
2026-07-24$0.20 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ERA Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ERA (ERA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ERA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ERA/USDT
$0.07313
$0.07313$0.07313
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ERA = 0.07295 USD

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