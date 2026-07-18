Analisis Teknis ERA (ERA) Hari Ini Halaman Analisis ERA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ERA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ERA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ERA (ERA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07295 -- +17.87% -11.89% -49.66%

Indikator Teknikal ERA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ERA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 4 Netral 1 Beli 21 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07259 0.07258 R2 0.07258 0.07258 R1 0.07258 0.07258 PP 0.07257 0.07257 S1 0.07257 0.07257 S2 0.07256 0.07257 S3 0.07256 0.07256

Sinyal Pasar ERA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.05M $1.25 M $1.30 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.29 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.18M Pembelian Aktif 7 Hari $7.43 M Penjualan Aktif 7 Hari $7.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ERA Aliran Masuk Bersih Harga ERAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.07 2026-07-27 -$0.02 M 0.07 2026-07-26 $0.09 M 0.08 2026-07-25 -$0.18 M 0.09 2026-07-24 $0.20 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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