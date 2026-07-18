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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yooldo Games, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Yooldo Games, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Yooldo Games (ESPORTS) Hari Ini

Analisis Teknis Yooldo Games (ESPORTS) Hari Ini

Halaman Analisis Yooldo Games menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ESPORTS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yooldo Games di bawah ini.

Perubahan Harga Yooldo Games (ESPORTS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.056--+39.23%+3.76%-84.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Yooldo Games

Indikator Teknikal Yooldo Games

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yooldo Games di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02592
0.02588
R2
0.02588
0.02585
R1
0.02583
0.02583
PP
0.02579
0.02579
S1
0.02574
0.02576
S2
0.0257
0.02574
S3
0.02565
0.0257

Sinyal Pasar Yooldo Games

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.15M
$4.43 M
$4.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.69M
Pembelian Aktif 3 Hari
$24.37 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$23.68 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.28M
Pembelian Aktif 7 Hari
$50.95 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$50.67 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Yooldo Games

Aliran Masuk BersihHarga ESPORTSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.06
2026-07-27$0.00 M0.06
2026-07-26$0.00 M0.06
2026-07-25$0.00 M0.06
2026-07-24$0.00 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Yooldo Games Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Yooldo Games (ESPORTS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Yooldo Games secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ESPORTS/USDT
$0.05588
$0.05588$0.05588
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ESPORTS = 0.056 USD

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