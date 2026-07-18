Analisis Teknis Yooldo Games (ESPORTS) Hari Ini Halaman Analisis Yooldo Games menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ESPORTS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Yooldo Games di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Yooldo Games (ESPORTS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.056 -- +39.23% +3.76% -84.59%

Indikator Teknikal Yooldo Games

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Yooldo Games di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02592 0.02588 R2 0.02588 0.02585 R1 0.02583 0.02583 PP 0.02579 0.02579 S1 0.02574 0.02576 S2 0.0257 0.02574 S3 0.02565 0.0257

Sinyal Pasar Yooldo Games Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.15M $4.43 M $4.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.69M Pembelian Aktif 3 Hari $24.37 M Penjualan Aktif 3 Hari $23.68 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.28M Pembelian Aktif 7 Hari $50.95 M Penjualan Aktif 7 Hari $50.67 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Yooldo Games Aliran Masuk Bersih Harga ESPORTSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.06 2026-07-27 $0.00 M 0.06 2026-07-26 $0.00 M 0.06 2026-07-25 $0.00 M 0.06 2026-07-24 $0.00 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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