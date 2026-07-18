Analisis Teknis EUR (EUR) Hari Ini Halaman Analisis EUR menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EUR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EUR di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga EUR (EUR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.1379 -- -0.39% -0.24% -2.82%

Indikator Teknikal EUR

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EUR di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 5 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.138 1.138 R2 1.138 1.1379 R1 1.1379 1.1379 PP 1.1379 1.1379 S1 1.1378 1.1378 S2 1.1378 1.1378 S3 1.1377 1.1378

Sinyal Pasar EUR Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.22M $6.42 M $6.20 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.79 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.74 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $2.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.19 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal EUR Aliran Masuk Bersih Harga EURUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.19 M 1.14 2026-07-27 $1.32 M 1.14 2026-07-26 $2.24 M 1.14 2026-07-25 $1.73 M 1.14 2026-07-24 $1.14 M 1.14 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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