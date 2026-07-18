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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EUR, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EUR, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis EUR (EUR) Hari Ini

Analisis Teknis EUR (EUR) Hari Ini

Halaman Analisis EUR menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EUR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EUR di bawah ini.

Perubahan Harga EUR (EUR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.1379---0.39%-0.24%-2.82%
Ketahui selengkapnya tentang Harga EUR

Indikator Teknikal EUR

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EUR di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 5
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.138
1.138
R2
1.138
1.1379
R1
1.1379
1.1379
PP
1.1379
1.1379
S1
1.1378
1.1378
S2
1.1378
1.1378
S3
1.1377
1.1378

Sinyal Pasar EUR

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.22M
$6.42 M
$6.20 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.79 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.74 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.19 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal EUR

Aliran Masuk BersihHarga EURUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.19 M1.14
2026-07-27$1.32 M1.14
2026-07-26$2.24 M1.14
2026-07-25$1.73 M1.14
2026-07-24$1.14 M1.14

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EUR/USDT
$1.1379
$1.1379$1.1379
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EUR = 1.1379 USD

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