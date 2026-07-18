Analisis Teknis EVAA Protocol (EVAA) Hari Ini Halaman Analisis EVAA Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EVAA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EVAA Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga EVAA Protocol (EVAA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.8946 -- -4.55% +13.15% +47.01%

Indikator Teknikal EVAA Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EVAA Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.8958 0.8958 R2 0.8958 0.8957 R1 0.8957 0.8957 PP 0.8957 0.8957 S1 0.8956 0.8956 S2 0.8956 0.8956 S3 0.8955 0.8956

Sinyal Pasar EVAA Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.39M $6.74 M $7.13 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $2.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.94 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $8.56 M Penjualan Aktif 7 Hari $8.58 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal EVAA Protocol Aliran Masuk Bersih Harga EVAAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.90 2026-07-27 $0.00 M 0.89 2026-07-26 $0.00 M 0.86 2026-07-25 $0.00 M 0.91 2026-07-24 $0.00 M 0.90 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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