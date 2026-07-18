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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EVAA Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EVAA Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis EVAA Protocol (EVAA) Hari Ini

Analisis Teknis EVAA Protocol (EVAA) Hari Ini

Halaman Analisis EVAA Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EVAA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EVAA Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga EVAA Protocol (EVAA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.8946---4.55%+13.15%+47.01%
Ketahui selengkapnya tentang Harga EVAA Protocol

Indikator Teknikal EVAA Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EVAA Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 1
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.8958
0.8958
R2
0.8958
0.8957
R1
0.8957
0.8957
PP
0.8957
0.8957
S1
0.8956
0.8956
S2
0.8956
0.8956
S3
0.8955
0.8956

Sinyal Pasar EVAA Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.39M
$6.74 M
$7.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.94 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$8.56 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$8.58 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal EVAA Protocol

Aliran Masuk BersihHarga EVAAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.90
2026-07-27$0.00 M0.89
2026-07-26$0.00 M0.86
2026-07-25$0.00 M0.91
2026-07-24$0.00 M0.90

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi EVAA Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar EVAA Protocol (EVAA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume EVAA Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EVAA/USDT
$0.8946
$0.8946$0.8946
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EVAA = 0.8946 USD

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