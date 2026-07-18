Analisis Teknis SynFutures (F) Hari Ini Halaman Analisis SynFutures menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari F. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SynFutures di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SynFutures (F) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003085 -- -2.93% -7.97% -45.05%

Indikator Teknikal SynFutures

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SynFutures di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003082 0.003081 R2 0.003081 0.003081 R1 0.003081 0.003081 PP 0.00308 0.00308 S1 0.00308 0.00308 S2 0.003079 0.00308 S3 0.003079 0.003079

Sinyal Pasar SynFutures Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.21M $4.54 M $4.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.10 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SynFutures Aliran Masuk Bersih Harga FUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.05 M 0.00 2026-07-26 -$0.03 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 $0.12 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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