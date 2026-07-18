Analisis Teknis First Digital USD (FDUSD) Hari Ini
Perubahan Harga First Digital USD (FDUSD)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.9983
|--
|+0.03%
|-0.05%
|0.00%
Aliran Modal First Digital USD
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.27 M
|1.00
|2026-07-27
|$5.30 M
|1.00
|2026-07-26
|-$4.51 M
|1.00
|2026-07-25
|$1.54 M
|1.00
|2026-07-24
|-$5.66 M
|1.00
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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