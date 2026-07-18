Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang First Digital USD, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang First Digital USD, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang FDUSD

Info Harga FDUSD

Penjelasan FDUSD

Whitepaper FDUSD

Situs Web Resmi FDUSD

Tokenomi FDUSD

Prakiraan Harga FDUSD

Riwayat FDUSD

Panduan Membeli FDUSD

Konverter FDUSD ke Mata Uang Fiat

Spot FDUSD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis First Digital USD (FDUSD) Hari Ini

Analisis Teknis First Digital USD (FDUSD) Hari Ini

Halaman Analisis First Digital USD menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FDUSD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis First Digital USD di bawah ini.

Perubahan Harga First Digital USD (FDUSD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.9983--+0.03%-0.05%0.00%
Ketahui selengkapnya tentang Harga First Digital USD

Aliran Modal First Digital USD

Aliran Masuk BersihHarga FDUSDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.27 M1.00
2026-07-27$5.30 M1.00
2026-07-26-$4.51 M1.00
2026-07-25$1.54 M1.00
2026-07-24-$5.66 M1.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi First Digital USD Selengkapnya

FDUSD USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FDUSD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FDUSD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar First Digital USD (FDUSD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume First Digital USD secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FDUSD/USDT
$0.9983
$0.9983$0.9983
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator FDUSD ke USD

Jumlah

FDUSD
FDUSD
USD
USD

1 FDUSD = 0.9983 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.