Analisis Teknis Falcon Finance (FF) Hari Ini Halaman Analisis Falcon Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FF. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Falcon Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Falcon Finance (FF) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06212 -- +3.32% -7.19% -6.14%

Indikator Teknikal Falcon Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Falcon Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06218 0.06218 R2 0.06218 0.06217 R1 0.06217 0.06217 PP 0.06217 0.06217 S1 0.06216 0.06216 S2 0.06216 0.06216 S3 0.06215 0.06216

Sinyal Pasar Falcon Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $1.19 M $1.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Falcon Finance Aliran Masuk Bersih Harga FFUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.04 M 0.06 2026-07-27 -$0.09 M 0.06 2026-07-26 $0.05 M 0.06 2026-07-25 -$0.08 M 0.06 2026-07-24 -$0.20 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Falcon Finance (FF) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Falcon Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam FF / USDT $0.06212 $0.06212 $0.06212 0.00% 0.00% (USDT) Trade FF / USDC $0.06202 $0.06202 $0.06202 0.00% 0.00% (USDT) Trade FF / USDF $0.06231 $0.06231 $0.06231 0.00% 0.00% (USDT) Trade