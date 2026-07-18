Analisis Teknis MindNetwork FHE (FHE) Hari Ini Halaman Analisis MindNetwork FHE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FHE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MindNetwork FHE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MindNetwork FHE (FHE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01998 -- +3.14% +2.93% +6.67%

Indikator Teknikal MindNetwork FHE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MindNetwork FHE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02003 0.02003 R2 0.02003 0.02002 R1 0.02002 0.02002 PP 0.02002 0.02002 S1 0.02001 0.02001 S2 0.02001 0.02001 S3 0.02 0.02001

Sinyal Pasar MindNetwork FHE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.16M $7.61 M $7.77 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.17 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.58 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MindNetwork FHE Aliran Masuk Bersih Harga FHEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.02 M 0.02 2026-07-26 -$0.02 M 0.02 2026-07-25 -$0.02 M 0.02 2026-07-24 -$0.04 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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