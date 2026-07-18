Analisis Teknis FLock.io (FLOCK) Hari Ini Halaman Analisis FLock.io menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOCK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLock.io di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FLock.io (FLOCK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03024 -- -2.93% -10.56% -50.71%

Indikator Teknikal FLock.io

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLock.io di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03038 0.03037 R2 0.03037 0.03035 R1 0.03034 0.03034 PP 0.03033 0.03033 S1 0.0303 0.03031 S2 0.03029 0.0303 S3 0.03026 0.03029

Sinyal Pasar FLock.io Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.33M $4.42 M $4.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FLock.io Aliran Masuk Bersih Harga FLOCKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.01 M 0.03 2026-07-26 $0.01 M 0.03 2026-07-25 -$0.04 M 0.03 2026-07-24 -$0.03 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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