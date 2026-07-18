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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLock.io, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLock.io, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FLock.io (FLOCK) Hari Ini

Analisis Teknis FLock.io (FLOCK) Hari Ini

Halaman Analisis FLock.io menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOCK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLock.io di bawah ini.

Perubahan Harga FLock.io (FLOCK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03024---2.93%-10.56%-50.71%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FLock.io

Indikator Teknikal FLock.io

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLock.io di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03038
0.03037
R2
0.03037
0.03035
R1
0.03034
0.03034
PP
0.03033
0.03033
S1
0.0303
0.03031
S2
0.03029
0.0303
S3
0.03026
0.03029

Sinyal Pasar FLock.io

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.33M
$4.42 M
$4.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FLock.io

Aliran Masuk BersihHarga FLOCKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.01 M0.03
2026-07-26$0.01 M0.03
2026-07-25-$0.04 M0.03
2026-07-24-$0.03 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar FLock.io (FLOCK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FLock.io secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLOCK/USDT
$0.03024
$0.03024$0.03024
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FLOCK = 0.03024 USD

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