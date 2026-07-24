Tabel Konversi Flare ke Pound Guernsey

Tabel Konversi FLR ke GGP

Tabel Konversi GGP ke FLR

  • 1 FLR
    0.00476398 GGP
  • 5 FLR
    0.02382 GGP
  • 10 FLR
    0.04764 GGP
  • 50 FLR
    0.238199 GGP
  • 100 FLR
    0.476398 GGP
  • 1,000 FLR
    4.76 GGP
  • 5,000 FLR
    23.82 GGP
  • 10,000 FLR
    47.64 GGP
  • 1 GGP
    209.9 FLR
  • 5 GGP
    1,049 FLR
  • 10 GGP
    2,099 FLR
  • 50 GGP
    10,495 FLR
  • 100 GGP
    20,990 FLR
  • 1,000 GGP
    209,908 FLR
  • 5,000 GGP
    1,049,541 FLR
  • 10,000 GGP
    2,099,083 FLR

Harga dan Statistik Pasar Flare dalam Pound Guernsey

Flare (FLR) saat ini diperdagangkan seharga £‎ 0.00476398 GGP , yang mencerminkan perubahan 0.18% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £‎63.82K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £‎407.26M GGP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flare Harga khusus dari kami.

63.42B GGP

Suplai Peredaran

63.82K

Volume Trading 24 Jam

407.26M GGP

Kapitalisasi Pasar

0.18%

Perubahan Harga (1 Hari)

£ 0.006448

High 24 Jam

£ 0.00636

Low 24 Jam

Grafik tren FLR ke GGP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flare terhadap GGP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flare saat ini.

Ringkasan Konversi FLR ke GGP

Per | 1 FLR = 0.00476398 GGP | 1 GGP = 209.9 FLR

  • Kurs untuk 1 FLR ke GGP hari ini adalah 0.00476398 GGP.

  • Pembelian 5 FLR akan dikenai biaya 0.02382 GGP, sedangkan 10 FLR memiliki nilai 0.04764 GGP.

  • 1 GGP dapat di-trade dengan 209.9 FLR.

  • 50 GGP dapat dikonversi ke 10,495 FLR, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 FLR ke GGP telah berubah sebesar -2.20% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.18%, sehingga mencapai high senilai 0.00478104 GGP dan low senilai 0.00471579 GGP.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLR adalah 0.00499236 GGP yang menunjukkan perubahan -4.58% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, FLR telah berubah sebesar -0.00102398 GGP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.70% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLR ke GGP

Dalam 24 jam terakhir, Flare (FLR) telah berfluktuasi antara 0.00471579 GGP dan 0.00478104 GGP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00471579 GGP dan high 0.00531861 GGP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLR ke GGP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
High£ 0£ 0£ 0£ 0
Low£ 0£ 0£ 0£ 0
Rata-rata£ 0£ 0£ 0£ 0
Volatilitas+1.38%+12.48%+12.64%+47.37%
Perubahan+0.45%-1.42%-4.56%-17.91%

Prakiraan Harga Flare dalam GGP untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Flare dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLR ke GGP untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga FLR untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Flare dapat mencapai sekitar £‎0.00500218 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga FLR untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, FLR mungkin naik menjadi sekitar £‎0.00579065 GGP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flare kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Flare

Ringkasan Pound Guernsey

Statistik Pasar FLR ke GGP

£ 0.0047617589383294298446
£ 0.0047617589383294298446£ 0.0047617589383294298446

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105,991,501,903.02875

FLARE

Kurs FLR ke GGP Saat Ini

Harga live Flare (FLR) hari ini adalah £ 0.0047617589383294298446, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke GGP saat ini adalah £ 0.0047617589383294298446 per FLR.

Telusuri Flare Selengkapnya di MEXC

Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Pound Guernsey adalah mata uang fiat unik yang secara resmi digunakan di Bailiwick Guernsey, sebuah dependensi Crown Inggris yang terletak di Selat Inggris. Penting untuk dicatat bahwa Pound Guernsey bukanlah mata uang independen yang terpisah, melainkan merupakan emisi lokal dari Pound Sterling Inggris. Artinya, meskipun mata uang ini berlaku sah di Guernsey, mata uang ini tidak umum diterima di luar wilayah tersebut dan tidak memiliki nilai tetap dalam mata uang lain.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Pound Guernsey berfungsi serupa dengan Pound Sterling Inggris. Mata uang ini digunakan dalam segala bentuk transaksi, mulai dari pembelian di toko-toko lokal hingga perdagangan internasional dan bahkan transaksi digital. Mata uang ini diterbitkan oleh States of Guernsey dalam berbagai pecahan, baik dalam bentuk koin maupun uang kertas, sama seperti mata uang fiat lainnya di seluruh dunia.

Karena Pound Guernsey terikat dengan Pound Sterling Inggris, nilainya secara inheren terkait dengan kinerja ekonomi dan kebijakan moneter Kerajaan Inggris. Ini berarti bahwa setiap fluktuasi nilai Pound Sterling Inggris dapat berdampak langsung pada nilai Pound Guernsey. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Guernsey tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan moneter sendiri, karena mata uang ini pada akhirnya dikendalikan oleh Bank of England.

Meskipun memiliki status yang unik, Pound Guernsey merupakan bagian penting dari ekonomi lokal dan memainkan peran krusial dalam stabilitas keuangan wilayah tersebut. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam Bailiwick Guernsey, berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

Sebagai kesimpulan, Pound Guernsey adalah contoh mata uang fiat yang unik dan menarik dengan status khusus. Meskipun bukan mata uang mandiri dan tidak umum diterima di luar Guernsey, mata uang ini memainkan peran signifikan dalam ekonomi lokal serta menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan wilayah tersebut.

Pasangan Perdagangan FLR yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
FLR/USDT
FLR/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLR, yang mencakup pasar tempat Flare dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
FLRUSDT
FLRUSDTPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures FLR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Flare untuk perdagangan strategis.

Beli Flare dengan GGP dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

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FLR dan GGP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Flare (FLR) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Flare

  • Harga Saat Ini (USD): $0.006425
  • Perubahan 7 Hari: ‎-2.20%
  • Tren 30 Hari: ‎-4.58%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari FLR, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GGP, harga USD FLR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLR] [FLR ke USD]

Pound Guernsey (GGP) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (GGP/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena FLR biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam GGP vs. USD memengaruhi kurs FLR ke GGP.
  • GGP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLR yang sama.
  • GGP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs FLR ke GGP?

Kurs antara Flare (FLR) dan Pound Guernsey (GGP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLR ke GGP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GGP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GGP

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GGP. Ketika GGP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Flare, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GGP.

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Gunakan konverter FLR ke GGP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs FLR ke GGP di Indonesia?

    Kurs FLR ke GGP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FLR (sering kali dalam GGP) yang dikonversi ke GGP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs FLR ke GGP sering berubah di Indonesia?

    Kurs FLR ke GGP sering berubah karena FLR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs FLR ke GGP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs FLR ke GGP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs FLR ke GGP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FLR ke GGP atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FLR ke GGP dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren FLR terhadap GGP seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FLR ke GGP di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan GGP, sehingga memengaruhi kurs meskipun FLR tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLR ke GGP?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FLR ke GGP.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs FLR ke GGP dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLR keGGP wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLR ke GGP sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FLR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi FLR ke GGP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga FLR ke GGP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FLR dan GGP di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FLR dan GGP.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi FLR ke GGP dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FLR dan GGP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah FLR ke GGP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga FLR dalam GGP atau stablecoin. FLR ke GGP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs FLR ke GGP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. GGP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs FLR ke GGP yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.