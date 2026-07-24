Tabel Konversi Flare ke Siling Tanzania

Tabel Konversi FLR ke TZS

Tabel Konversi TZS ke FLR

  • 1 FLR
    16.74 TZS
  • 5 FLR
    83.69 TZS
  • 10 FLR
    167.37 TZS
  • 50 FLR
    836.87 TZS
  • 100 FLR
    1,673.74 TZS
  • 1,000 FLR
    16,737.42 TZS
  • 5,000 FLR
    83,687.12 TZS
  • 10,000 FLR
    167,374.24 TZS
  • 1 TZS
    0.05974 FLR
  • 5 TZS
    0.2987 FLR
  • 10 TZS
    0.5974 FLR
  • 50 TZS
    2.987 FLR
  • 100 TZS
    5.974 FLR
  • 1,000 TZS
    59.74 FLR
  • 5,000 TZS
    298.7 FLR
  • 10,000 TZS
    597.4 FLR

Harga dan Statistik Pasar Flare dalam Siling Tanzania

Flare (FLR) saat ini diperdagangkan seharga tzs‎ 16.74 TZS , yang mencerminkan perubahan 0.20% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai tzs‎223.51M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar tzs‎1.43T TZS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flare Harga khusus dari kami.

222.77T TZS

Suplai Peredaran

223.51M

Volume Trading 24 Jam

1.43T TZS

Kapitalisasi Pasar

0.20%

Perubahan Harga (1 Hari)

tzs 0.006448

High 24 Jam

tzs 0.00636

Low 24 Jam

Grafik tren FLR ke TZS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flare terhadap TZS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flare saat ini.

Ringkasan Konversi FLR ke TZS

Per | 1 FLR = 16.74 TZS | 1 TZS = 0.05974 FLR

  • Kurs untuk 1 FLR ke TZS hari ini adalah 16.74 TZS.

  • Pembelian 5 FLR akan dikenai biaya 83.69 TZS, sedangkan 10 FLR memiliki nilai 167.37 TZS.

  • 1 TZS dapat di-trade dengan 0.05974 FLR.

  • 50 TZS dapat dikonversi ke 2.987 FLR, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 FLR ke TZS telah berubah sebesar -2.04% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.20%, sehingga mencapai high senilai 16.79 TZS dan low senilai 16.57 TZS.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLR adalah 17.53 TZS yang menunjukkan perubahan -4.52% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, FLR telah berubah sebesar -3.59 TZS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.65% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLR ke TZS

Dalam 24 jam terakhir, Flare (FLR) telah berfluktuasi antara 16.57 TZS dan 16.79 TZS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 16.57 TZS dan high 18.68 TZS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLR ke TZS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
Hightzs 0tzs 0tzs 0tzs 26.04
Lowtzs 0tzs 0tzs 0tzs 0
Rata-ratatzs 0tzs 0tzs 0tzs 0
Volatilitas+1.38%+12.48%+12.64%+47.37%
Perubahan+0.52%-1.36%-4.50%-17.86%

Prakiraan Harga Flare dalam TZS untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga Flare dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLR ke TZS untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga FLR untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, Flare dapat mencapai sekitar tzs‎17.57 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga FLR untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, FLR mungkin naik menjadi sekitar tzs‎20.34 TZS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flare kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan Flare

Ringkasan Siling Tanzania

Statistik Pasar FLR ke TZS

tzs 16.7374244720050446456
tzs 16.7374244720050446456tzs 16.7374244720050446456

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105,991,501,903.02875

FLARE

Kurs FLR ke TZS Saat Ini

Harga live Flare (FLR) hari ini adalah tzs 16.7374244720050446456, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke TZS saat ini adalah tzs 16.7374244720050446456 per FLR.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Shilling Tanzania adalah mata uang resmi Tanzania, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol "TSh" dan dibagi lagi menjadi unit-unit kecil yang disebut sen. Namun, penggunaan denominasi sen sudah jarang ditemui karena nilai nominalnya yang rendah. Shilling Tanzania diterbitkan dan diatur oleh Bank of Tanzania, bank sentral negara tersebut, yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan nilai mata uang ini.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Shilling Tanzania digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah lainnya. Mata uang ini memainkan peran krusial dalam perekonomian Tanzania, berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tertunda. Mata uang ini tersedia dalam bentuk kertas maupun koin, dengan berbagai denominasi yang disesuaikan untuk berbagai nilai transaksi.

Shilling Tanzania, seperti mata uang fiat lainnya, tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat Tanzania terhadap kemampuan pemerintah mereka dalam menjaga nilai mata uang ini. Ini merupakan ciri khas mata uang fiat, yang dinyatakan sebagai alat pembayaran sah oleh pemerintah namun tidak memiliki nilai intrinsik.

Nilai tukar Shilling Tanzania terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing. Nilainya fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi Tanzania, suku bunga, inflasi, serta stabilitas politik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi nilai Shilling Tanzania dan, akibatnya, daya beli masyarakat Tanzania.

Dalam konteks keuangan global, Shilling Tanzania bukanlah salah satu mata uang utama yang banyak diperdagangkan. Namun, mata uang ini tetap merupakan komponen penting dalam perekonomian negara tersebut. Stabilitas dan kekuatan Shilling Tanzania berperan signifikan dalam menentukan kesehatan ekonomi Tanzania.

Sebagai kesimpulan, Shilling Tanzania, sebagai mata uang fiat, memainkan peran krusial dalam perekonomian Tanzania. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam negeri serta membantu menjaga stabilitas ekonomi. Nilai Shilling Tanzania, seperti halnya mata uang lainnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan politik baik di tingkat domestik maupun global.

Pasangan Perdagangan FLR yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
FLR/USDT
FLR/USDT
0.00Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLR, yang mencakup pasar tempat Flare dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
FLRUSDT
FLRUSDTPerpetual
--Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures FLR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Flare untuk perdagangan strategis.

Beli Flare dengan TZS dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

    Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.

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    Danai akun Anda dengan TZS menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Flare, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan TZS yang telah didepositkan.

FLR dan TZS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Flare (FLR) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Flare

  • Harga Saat Ini (USD): $0.006426
  • Perubahan 7 Hari: ‎-2.04%
  • Tren 30 Hari: ‎-4.52%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari FLR, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TZS, harga USD FLR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLR] [FLR ke USD]

Siling Tanzania (TZS) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (TZS/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena FLR biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam TZS vs. USD memengaruhi kurs FLR ke TZS.
  • TZS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLR yang sama.
  • TZS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs FLR ke TZS?

Kurs antara Flare (FLR) dan Siling Tanzania (TZS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLR ke TZS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TZS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TZS

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TZS. Ketika TZS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Flare, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TZS.

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Gunakan konverter FLR ke TZS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs FLR ke TZS di Indonesia?

    Kurs FLR ke TZS di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FLR (sering kali dalam TZS) yang dikonversi ke TZS menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs FLR ke TZS sering berubah di Indonesia?

    Kurs FLR ke TZS sering berubah karena FLR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs FLR ke TZS di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs FLR ke TZS dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs FLR ke TZS mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FLR ke TZS atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FLR ke TZS dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren FLR terhadap TZS seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FLR ke TZS di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TZS, sehingga memengaruhi kurs meskipun FLR tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLR ke TZS?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FLR ke TZS.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs FLR ke TZS dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLR keTZS wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLR ke TZS sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FLR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi FLR ke TZS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga FLR ke TZS target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FLR dan TZS di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FLR dan TZS.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi FLR ke TZS dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FLR dan TZS. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah FLR ke TZS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga FLR dalam TZS atau stablecoin. FLR ke TZS berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs FLR ke TZS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TZS dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs FLR ke TZS yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.