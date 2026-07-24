Tabel Konversi Flare ke Franc CFA BCEAO
Tabel Konversi FLR ke XOF
Tabel Konversi XOF ke FLR
- 1 FLR3.59 XOF
- 5 FLR17.96 XOF
- 10 FLR35.93 XOF
- 50 FLR179.64 XOF
- 100 FLR359.29 XOF
- 1,000 FLR3,592.9 XOF
- 5,000 FLR17,964.5 XOF
- 10,000 FLR35,929 XOF
- 1 XOF0.2783 FLR
- 5 XOF1.391 FLR
- 10 XOF2.783 FLR
- 50 XOF13.91 FLR
- 100 XOF27.83 FLR
- 1,000 XOF278.3 FLR
- 5,000 XOF1,391 FLR
- 10,000 XOF2,783 FLR
Flare (FLR) saat ini diperdagangkan seharga CFA 3.59 XOF , yang mencerminkan perubahan 0.20% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai CFA48.05M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar CFA307.29B XOF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flare Harga khusus dari kami.
47.82T XOF
Suplai Peredaran
48.05M
Volume Trading 24 Jam
307.29B XOF
Kapitalisasi Pasar
0.20%
Perubahan Harga (1 Hari)
CFA 0.006448
High 24 Jam
CFA 0.00636
Low 24 Jam
Grafik tren FLR ke XOF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flare terhadap XOF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flare saat ini.
Ringkasan Konversi FLR ke XOF
Per | 1 FLR = 3.59 XOF | 1 XOF = 0.2783 FLR
Kurs untuk 1 FLR ke XOF hari ini adalah 3.59 XOF.
Pembelian 5 FLR akan dikenai biaya 17.96 XOF, sedangkan 10 FLR memiliki nilai 35.93 XOF.
1 XOF dapat di-trade dengan 0.2783 FLR.
50 XOF dapat dikonversi ke 13.91 FLR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FLR ke XOF telah berubah sebesar -2.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.20%, sehingga mencapai high senilai 3.61 XOF dan low senilai 3.56 XOF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLR adalah 3.76 XOF yang menunjukkan perubahan -4.52% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FLR telah berubah sebesar -0.769907 XOF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.65% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLR ke XOF
Dalam 24 jam terakhir, Flare (FLR) telah berfluktuasi antara 3.56 XOF dan 3.61 XOF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 3.56 XOF dan high 4.01 XOF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLR ke XOF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 5.59
|Low
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 0
|Rata-rata
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 0
|CFA 0
|Volatilitas
|+1.38%
|+12.48%
|+12.64%
|+47.37%
|Perubahan
|+0.47%
|-1.41%
|-4.54%
|-17.90%
Prakiraan Harga Flare dalam XOF untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Flare dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLR ke XOF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FLR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Flare dapat mencapai sekitar CFA3.77 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FLR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FLR mungkin naik menjadi sekitar CFA4.37 XOF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flare kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Flare
Ringkasan Franc CFA BCEAO
Statistik Pasar FLR ke XOF
105,991,501,903.02875
FLARE
Kurs FLR ke XOF Saat Ini
Harga live Flare (FLR) hari ini adalah CFA 3.5928995788146280932, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke XOF saat ini adalah CFA 3.5928995788146280932 per FLR.
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Mata uang CFA Franc BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) adalah jenis mata uang fiat yang digunakan di delapan negara Afrika Barat. Negara-negara tersebut merupakan bagian dari Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat (UEMA), meliputi Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Mali, Niger, Senegal, dan Togo. Singkatan mata uang ini, BCEAO, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Central Bank of West African States, menunjukkan lembaga pengaturnya.
Sebagai mata uang fiat, nilai CFA Franc BCEAO didukung oleh dekrit pemerintah delapan negara tersebut yang menetapkannya sebagai alat tukar resmi. Mata uang ini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh stabilitas dan kredibilitas pemerintah yang menerbitkannya. Oleh karena itu, nilai CFA Franc BCEAO sebagian besar ditentukan oleh kondisi ekonomi di negara-negara tersebut, termasuk faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, CFA Franc BCEAO sangat penting untuk memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun antar negara anggota UEMA. Mata uang ini digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga tabungan dan investasi. Sebagai mata uang bersama di beberapa negara, CFA Franc BCEAO juga menyederhanakan transaksi lintas batas dalam lingkup uni tersebut, mengurangi biaya dan ketidakpastian yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar.
CFA Franc BCEAO juga terhubung dengan Euro, yang dapat memengaruhi nilainya. Hubungan ini dibentuk untuk memberikan stabilitas pada mata uang tersebut dan melindunginya dari fluktuasi nilai yang ekstrem. Namun, rincian hubungan ini, seperti rasio tetap yang tepat, dapat berubah seiring waktu berdasarkan berbagai faktor ekonomi dan keputusan kebijakan.
Secara keseluruhan, CFA Franc BCEAO memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara anggota UEMA. Mata uang ini memfasilitasi aktivitas ekonomi, mendorong stabilitas, dan membantu integrasi negara-negara tersebut ke dalam perekonomian global. Namun, seperti halnya semua mata uang fiat, nilainya tidak kebal terhadap dampak kondisi ekonomi dan keputusan kebijakan, baik di dalam UEMA maupun secara global.
Pasangan Perdagangan FLR yang Tersedia di MEXC
Spot
FLR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLR, yang mencakup pasar tempat Flare dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
FLRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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FLR dan XOF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Flare (FLR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Flare
- Harga Saat Ini (USD): $0.006426
- Perubahan 7 Hari: -2.04%
- Tren 30 Hari: -4.52%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XOF, harga USD FLR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLR] [FLR ke USD]
Franc CFA BCEAO (XOF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XOF/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XOF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLR yang sama.
- XOF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs FLR ke XOF?
Kurs antara Flare (FLR) dan Franc CFA BCEAO (XOF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLR ke XOF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XOF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XOF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XOF. Ketika XOF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Flare, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XOF.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs FLR ke XOF di Indonesia?
Kurs FLR ke XOF di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FLR (sering kali dalam XOF) yang dikonversi ke XOF menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs FLR ke XOF sering berubah di Indonesia?
Kurs FLR ke XOF sering berubah karena FLR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs FLR ke XOF di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs FLR ke XOF dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs FLR ke XOF mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FLR ke XOF atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FLR ke XOF dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren FLR terhadap XOF seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FLR ke XOF di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan XOF, sehingga memengaruhi kurs meskipun FLR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLR ke XOF?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FLR ke XOF.
Dapatkah saya membandingkan kurs FLR ke XOF dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLR keXOF wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLR ke XOF sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FLR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi FLR ke XOF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga FLR ke XOF target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FLR dan XOF di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FLR dan XOF.
Apa perbedaan antara mengonversi FLR ke XOF dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FLR dan XOF. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah FLR ke XOF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga FLR dalam XOF atau stablecoin. FLR ke XOF berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs FLR ke XOF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. XOF dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FLR ke XOF yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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