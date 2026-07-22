Tabel Konversi Financie Token ke Pound Mesir
Tabel Konversi FNCT ke EGP
Tabel Konversi EGP ke FNCT
- 1 FNCT0.0087994 EGP
- 5 FNCT0.043997 EGP
- 10 FNCT0.087994 EGP
- 50 FNCT0.43997 EGP
- 100 FNCT0.87994 EGP
- 1,000 FNCT8.8 EGP
- 5,000 FNCT44 EGP
- 10,000 FNCT87.99 EGP
- 1 EGP113.6 FNCT
- 5 EGP568.2 FNCT
- 10 EGP1,136 FNCT
- 50 EGP5,682 FNCT
- 100 EGP11,364 FNCT
- 1,000 EGP113,644 FNCT
- 5,000 EGP568,220 FNCT
- 10,000 EGP1,136,440 FNCT
Financie Token (FNCT) saat ini diperdagangkan seharga E£ 0.0087994 EGP , yang mencerminkan perubahan -0.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai E£992.82K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar E£33.14M EGP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Financie Token Harga khusus dari kami.
198.34B EGP
Suplai Peredaran
992.82K
Volume Trading 24 Jam
33.14M EGP
Kapitalisasi Pasar
-0.94%
Perubahan Harga (1 Hari)
E£ 0.0001794
High 24 Jam
E£ 0.0001491
Low 24 Jam
Grafik tren FNCT ke EGP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Financie Token terhadap EGP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Financie Token saat ini.
Ringkasan Konversi FNCT ke EGP
Per | 1 FNCT = 0.0087994 EGP | 1 EGP = 113.6 FNCT
Kurs untuk 1 FNCT ke EGP hari ini adalah 0.0087994 EGP.
Pembelian 5 FNCT akan dikenai biaya 0.043997 EGP, sedangkan 10 FNCT memiliki nilai 0.087994 EGP.
1 EGP dapat di-trade dengan 113.6 FNCT.
50 EGP dapat dikonversi ke 5,682 FNCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FNCT ke EGP telah berubah sebesar -9.92% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.94%, sehingga mencapai high senilai 0.00944147 EGP dan low senilai 0.00784684 EGP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FNCT adalah 0.015125 EGP yang menunjukkan perubahan -41.84% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FNCT telah berubah sebesar -0.00974145 EGP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -52.56% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FNCT ke EGP
Dalam 24 jam terakhir, Financie Token (FNCT) telah berfluktuasi antara 0.00784684 EGP dan 0.00944147 EGP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00762054 EGP dan high 0.00985197 EGP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FNCT ke EGP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|Low
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|Rata-rata
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|E£ 0
|Volatilitas
|+18.65%
|+22.87%
|+55.13%
|+257.01%
|Perubahan
|+2.95%
|-9.76%
|-41.76%
|-52.49%
Prakiraan Harga Financie Token dalam EGP untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Financie Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FNCT ke EGP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FNCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Financie Token dapat mencapai sekitar E£0.00923937 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FNCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FNCT mungkin naik menjadi sekitar E£0.010696 EGP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Financie Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Financie Token
Ringkasan Pound Mesir
Statistik Pasar FNCT ke EGP
20,000,000,000
ETH
Kurs FNCT ke EGP Saat Ini
Harga live Financie Token (FNCT) hari ini adalah E£ 0.0087941419376826683745, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNCT ke EGP saat ini adalah E£ 0.0087941419376826683745 per FNCT.
Telusuri Financie Token Selengkapnya di MEXC
Pound Mesir, yang sering dilambangkan sebagai EGP, adalah mata uang resmi Mesir, sebuah negara yang terletak di sudut timur laut Afrika. Mata uang fiat ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Mesir. Pound Mesir memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, digunakan dalam segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pembayaran pajak dan biaya pemerintah.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Pound Mesir digunakan untuk upah, harga, dan transaksi lokal. Selain koin, Bank Sentral Mesir menerbitkan uang kertas dalam berbagai pecahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Mata uang ini bersifat desimal, dengan satu pound dibagi menjadi 100 piastre; namun, piastre jarang digunakan saat ini karena nilainya yang sangat rendah.
Sebagai mata uang fiat, nilai Pound Mesir tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah serta perekonomian negara. Ini berarti nilai mata uang dapat berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik.
Seperti banyak mata uang nasional lainnya, Pound Mesir juga digunakan di pasar valuta asing. Mata uang ini dapat diperdagangkan dengan mata uang lain, dan nilai tukarnya dapat memengaruhi neraca perdagangan negara. Pound Mesir yang lebih kuat membuat impor menjadi lebih murah dan ekspor menjadi lebih mahal, sementara Pound Mesir yang lebih lemah memiliki dampak sebaliknya.
Di era keuangan digital, Pound Mesir juga telah masuk ke dunia transaksi online. Banyak bisnis lokal maupun internasional yang beroperasi di Mesir menerima pembayaran dalam Pound Mesir, dan mata uang ini dapat ditransfer secara elektronik atau dikonversi ke mata uang lain sesuai kebutuhan.
Kesimpulannya, Pound Mesir merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi Mesir. Perannya melampaui sekadar alat tukar; mata uang ini juga berfungsi sebagai ukuran nilai dan penyimpan kekayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan stabilitas Pound Mesir sangat penting bagi perekonomian Mesir.
Pasangan Perdagangan FNCT yang Tersedia di MEXC
Spot
FNCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FNCT, yang mencakup pasar tempat Financie Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FNCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FNCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Financie Token untuk perdagangan strategis.
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Danai akun Anda dengan EGP menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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FNCT dan EGP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Financie Token (FNCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Financie Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001672
- Perubahan 7 Hari: -9.92%
- Tren 30 Hari: -41.84%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FNCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EGP, harga USD FNCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FNCT] [FNCT ke USD]
Pound Mesir (EGP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EGP/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EGP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FNCT yang sama.
- EGP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs FNCT ke EGP?
Kurs antara Financie Token (FNCT) dan Pound Mesir (EGP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FNCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FNCT ke EGP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EGP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EGP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EGP. Ketika EGP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FNCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Financie Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FNCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EGP.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs FNCT ke EGP di Indonesia?
Kurs FNCT ke EGP di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FNCT (sering kali dalam EGP) yang dikonversi ke EGP menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs FNCT ke EGP sering berubah di Indonesia?
Kurs FNCT ke EGP sering berubah karena FNCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs FNCT ke EGP di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs FNCT ke EGP dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs FNCT ke EGP mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FNCT ke EGP atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FNCT ke EGP dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren FNCT terhadap EGP seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FNCT ke EGP di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan EGP, sehingga memengaruhi kurs meskipun FNCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FNCT ke EGP?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FNCT ke EGP.
Dapatkah saya membandingkan kurs FNCT ke EGP dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FNCT keEGP wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FNCT ke EGP sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FNCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi FNCT ke EGP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga FNCT ke EGP target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FNCT dan EGP di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FNCT dan EGP.
Apa perbedaan antara mengonversi FNCT ke EGP dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FNCT dan EGP. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah FNCT ke EGP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga FNCT dalam EGP atau stablecoin. FNCT ke EGP berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs FNCT ke EGP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. EGP dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FNCT ke EGP yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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